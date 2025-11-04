VTuber事務所「にじさんじ」を題材にしたカードゲームが登場予定　※「にじさんじ」エックス

　VTuber事務所「にじさんじ」の公式エックスが4日に更新し、「にじさんじ」のカードゲームがリリースされることを発表。ファンから期待の声が上がっている。

　公式エックスは「【特報】にじさんじのカードゲームがリリース決定！　さまざまなカードゲームを手掛ける、株式会社タカラトミーとの施策として、『にじさんじ』のカードゲームの発売が決定いたしました。発売は、2027年新春を予定しております」とつづり、タカラトミーとタッグを組んだ「にじさんじ」のカードゲームがリリースされることを発表。続報は2026年春の公開を予定している。

　タカラトミーと言えば『デュエル・マスターズ』や『名探偵コナントレーディングカードゲーム』など、様々なカードゲームを手掛けていることもあり、ファンからは「ホロカ、クロスタと三つ巴になるやん」「にじさんじの勢い半端ないな…ポケカみたいになるんかな？」「ルールが分からなくても集めたくなりそう」など、期待や歓喜の声が集まっていた。

引用：「にじさんじ」エックス（＠nijisanji_app）