「にじさんじ」、カードゲーム化発表で驚きの声続出「にじさんじの勢い半端ない」「ホロカ、クロスタと三つ巴になるやん」
VTuber事務所「にじさんじ」の公式エックスが4日に更新し、「にじさんじ」のカードゲームがリリースされることを発表。ファンから期待の声が上がっている。
【写真】「にじさんじ」がついにカードゲーム化決定
公式エックスは「【特報】にじさんじのカードゲームがリリース決定！ さまざまなカードゲームを手掛ける、株式会社タカラトミーとの施策として、『にじさんじ』のカードゲームの発売が決定いたしました。発売は、2027年新春を予定しております」とつづり、タカラトミーとタッグを組んだ「にじさんじ」のカードゲームがリリースされることを発表。続報は2026年春の公開を予定している。
タカラトミーと言えば『デュエル・マスターズ』や『名探偵コナントレーディングカードゲーム』など、様々なカードゲームを手掛けていることもあり、ファンからは「ホロカ、クロスタと三つ巴になるやん」「にじさんじの勢い半端ないな…ポケカみたいになるんかな？」「ルールが分からなくても集めたくなりそう」など、期待や歓喜の声が集まっていた。
引用：「にじさんじ」エックス（＠nijisanji_app）
