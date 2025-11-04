Amazonでは、10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分までの期間でスマイルSALEを開催中。「今欲しい秋モノ & 冬支度」をテーマに幅広い商品がセール価格で販売されており、アンカーの人気ワイヤレスイヤホンもお得に手に入れるチャンスです。

高音質＆ノイズキャンセリング搭載のワイヤレスイヤホンが28％オフとお得に

今回のAmazonスマイルSALEでは、アンカーのオーディオブランド「Soundcore」で人気を集めるワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」が、28％オフの10,740円（税込）で販売されています。

↑Soundcore Liberty 4。

Soundcore Liberty 4は、2つのダイナミックドライバーをひとつに統合したアンカー独自のドライバー「A.C.A.A 3.0」を搭載し、繊細かつマイルドな高音や、⼒強くリッチながら明瞭な低音など、あらゆる音域でバランスの取れた音質を実現しているとのこと。また、頭の動きを検知するヘッドトラッキング機能を搭載した3Dオーディオにより、ライブ会場や映画館にいるかのような360度の⾳響体験を提供するとうたいます。

加えて、アンカー独⾃技術の「ウルトラノイズキャンセリング2.0」も搭載されており、外部環境に合わせてアクティブノイズキャンセリングの強度を⾃動で調整可能。さらに、イヤホン単体で9時間、ケースとの併用も含めると最大28時間再生が可能なため、高品質の音楽再生を長時間楽しめます。

また、Soundcoreアプリと連動させることでヘルスモニタリングも可能。日々の生活をサポートする⼼拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能などが利用可能です。

機能豊富な完全ワイヤレスイヤホンのSoundcore Liberty 4をお得に手に入れるチャンスは本日23時59分まで！ この機会にぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック Soundcore \10,740 （2025/11/04 16:39時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

