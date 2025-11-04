空気も乾燥するこれからの季節に気をつけたいのが住宅火災です。3日も住宅火災が相次ぎました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「住宅火災“コンロ最多”どう注意？」をテーマに解説します。

■住宅火災 出火原因で最も多かったのは…

3日午後、埼玉県富士見市で住宅7棟が燃える火事があり、火元の住宅から1人の遺体が見つかりました。この家には82歳の母親と50代の長男が住んでいて、長男と連絡がとれていないということです。

火事を目撃した人

「火の勢いがすごかった。やっぱり風が強かった」

警察は遺体の身元確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。

また、3日は東京・北区でも14階建てのマンションの2階から出火しました。ケガ人は確認されていません。

いずれもまだ原因は分かっていませんが、こうした火災が増えているというんです。

鈴江奈々アナウンサー

「この季節、乾燥していますし、3日は木枯らし1号も吹いて風も強かったので、そういった日というのは火の回りもさらに速くなるでしょうし、とにかく、火災を起こさないように気をつけたいですね」

東京消防庁管内では去年、1724件の住宅火災が発生し、出火原因で最も多かったのは「コンロ」で337件です。たばこ、放火、ストーブと続くんですが、これは10年ほど変わっていません。ここでいう「コンロ」は、ガスコンロだけでなく電気コンロ等も含まれています。

■コンロ火災 何に着火？

では、なぜコンロ火災が起きるのか。何に火がついたのか見てみますと、こちらは2023年のデータですが、最も多かったのは「天ぷら油」です。火をつけたまま放置し、忘れてしまうというのもあるんですが、意外なところでは、こちらも注意していただきたいんです。

総務省消防庁が、コンロ火災の予防を目的に制作した動画で注意を呼びかけたのは「揚げ焼き」です。鍋底から1.5センチの高さまで油を入れ、通常、揚げ物で使う量の半分以下の油を熱し続けると、およそ8分で発火。通常の量の油では、およそ21分で発火。量が少ないとすぐに油の温度が上がり、発火してしまうということです。

ほかにも熱した油に冷凍食品を入れて調理しようとしたところ、大きな炎が上がったんですが、この原因は冷凍食品についていた「大量の霜」です。この霜によって熱い油が飛び散り、そこに引火してしまうのです。冷凍食品を調理する場合は、しっかり霜を落としてからにしましょう。

斎藤佑樹キャスター

「冷凍食品だと冷凍庫の奥の方にしまってあるものを出してくると霜がついてくることが多いので、気をつけないといけないですね」

そして、2番目に多かったのが「着衣」。身につけている衣服に火がついてしまう事例です。

NITE（＝製品評価技術基盤機構）の再現映像を見ると、やかんを火にかけて奥にあるものをとろうとした時、袖がやかんに触れてしまっていました。そこから火がつき、燃え広がってしまうこともあるんです。

特に怖いのは、火が見えない部分も高温になっていて、衣服など燃えやすいものを近づけると出火してしまうのです。

東京消防庁では、すそや袖が広がっている服を着ている時は、特に注意が必要だとしています。

そして、コンロ火災の原因の3位が「ガス類」です。こちらは、カセットコンロに使うガスボンベも含まれます。

ガスボンベが正しく接続されていない状態でカセットコンロを使用していると、ガスが漏れてしまいそのガスに引火。ガスボンベごと大きく燃え上がってしまい、大変危険です。

■カセットコンロ 使い方に注意を

カセットコンロは取扱説明書をよく読み正しく使用するほか、東京消防庁では、こんな点にも注意してほしいと呼びかけています。

・カセットボンベを暖房器具の前など高温になる場所に置かない

・カセットコンロを覆うような大きな調理器具は使用しない

大きな鉄板などを使用すると、ボンベが高温になり爆発の原因になるそうです。

鈴江奈々アナウンサー

「鍋の季節に卓上コンロは本当に便利なので、気軽に使うんですが、そのまわりに暖房器具はないか、など周辺の状況もよく確認しないと、いろいろなリスクがあるんだなということがよく分かりました」

住宅火災で重要なのは初期消火です。小型で軽い消火器や片手で使えるものもありますので、備えておくことも検討していただきたいと思います。

（2025年11月4日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）