澄み切った秋晴れの空と立山連峰のコントラスト美しく
きょうの県内は秋晴れの青空が広がりました。
富山市内からは立山連峰の雄大な景色を楽しむことができました。
一方、朝の最低気温は多くの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。
澄んだ空にくっきりと浮かび上がる立山連峰。
きょうは高気圧に覆われ、県内は広い範囲で穏やかな秋晴れとなりました。
富山市の呉羽山からは頂を白く染めた立山と青空とのコントラストを楽しむことができました。
黄色く色づいたイチョウの葉が秋の深まりを感じさせます。
けさは放射冷却の影響で10の観測地点のうち、富山空港をのぞく9地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。
日中は高気圧に覆われて気温が上がり、最高気温は富山市で16.3度、高岡市伏木で15.5度と、きのうより2度ほど高くなりました。
青空のもと、護国神社では七五三参りに訪れる親子連れの姿が見られました。
記者「今おいくつですか」
「7歳です」
「もう素晴らしい天気で撮影日和になってよかったなって思います」
県内はあすも高気圧に覆われて気温が上がる見込みで、最高気温は富山市で19度、高岡市伏木で18度の予想です。