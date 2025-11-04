Snow Manの岩本照さん、渡辺翔太さん、ラウールさんが4日、「六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション」点灯式に出席しました。

【写真を見る】【Snow Man・ラウール】けやき坂イルミネーション点灯式に参加“ここもいいけど東京ドームもみんなのイルミネーションで埋め尽くして”

2003年の六本木ヒルズ開業以来、今年で23回目を迎えますが、点灯式を男性が務めるのは今回が初となります。







コート姿で一人ずつランウェイでポーズを決めながら登場したSnow Man。渡辺さんは“本番前にランウェイは恥ずかしいから、手とか振ってポップに行こうって約束していたのに、ラウールがメチャメチャ本業出してきて…”とクレームがちに舞台裏の約束を暴露しました。しかし、パリコレモデルのラウールさんは“ランウェイとは、そういうところだからね！”と、涼し気にスパッと言い放ちました。これに岩本さんも“さすがパリコレモデル”と同調していました。





“今年もすてきなクリスマスが訪れますように、メリークリスマス”という掛け声とともに点灯ボタンを押すと、長さ400m、約93万灯のLEDが煌めき、白と青色のグラデーションでけやき坂通りを彩りました。

「今年はどんなクリスマスを過ごしたいか」と聞かれると、渡辺さんは“業務的な話をすると23日から、東京ドームでコンサートやります（笑）。僕らは楽しませる方に徹します”と語りました。

ラウールさんは“ここのイルミネーションも素敵だけど東京ドームで、お客さんのペンライトによるイルミネーションも埋め尽くして見せてほしいな”とアイドルとしては満点な回答で会場をキュンとさせていました。

