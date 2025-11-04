村重杏奈「今のトレンド」香りにも癒される持ち歩きハンドクリーム
村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにバッグの中身を紹介する動画を投稿！中にはコスメも登場し、使用感を教えてくれました。
■ハンドクリーム
動画内に登場したのはこちら！
FRAMA/ハーバリウムハンドクリーム 税込5,500円（公式サイトより）
オレンジ色のパッケージも目を惹く、おしゃれなハンドクリーム！保湿力はもちろん、その香りも爽やかで、ウッドや柑橘系を感じさせるフレッシュさ。
こちらについて、村重さんは字幕で「今のトレンドのハンドクリーム」と紹介。その匂いについても「落ち着く香り」と表現していました！
■動画もチェック
動画内ではそのほかの愛用品も紹介しながら、バッグの中身を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。
