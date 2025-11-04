ピジョンは、早産や低体重、病気など専門的なケアを必要とする赤ちゃんとご家族を支援する「ちいさな産声サポートプロジェクト」を行っている。今回、同プロジェクトの一環で、初乳（出産後〜数日間のあいだしか出ない特別な母乳）をしぼり集めるためのデバイス「Precious Drop（プレシャス ドロップ）」を11月17日に同社公式オンラインショップ本店と、各オンラインショップ公式店（公式楽天市場店、公式Yahoo！ショッピング店、ピジョン公式Qoo10店）で一般販売を開始する。

出産後〜数日間に分泌される「初乳」は、病気から赤ちゃんを守ってくれる免疫物質が豊富に含まれ、未熟な胃や腸でも消化がしやすいなど、赤ちゃんを守り成長に必要な成分が濃縮されている。特にちいさく生まれた赤ちゃんにとって初乳は、重篤な病気を予防する命を守る薬のようなもの。

一方で、初乳はにじむ程度のわずかな量しか出ないので、さく乳器ではしぼることが難しい場合が多く、ママたちは、手でしぼりながら、にじみ出てくる初乳一滴一滴をシリンジで吸い取る方法で集めるが、手でしぼることもシリンジで採取するのも慣れていないママにはとても難しい作業となる。





同商品は、NICUに入院している赤ちゃん、早産や低出生体重などでちいさく生まれた赤ちゃん、直接母乳をあげられない赤ちゃんなどのために、「できることは何でもしてあげたい」と昼夜問わず懸命に初乳を絞り集めようとするママの姿を見てきた同社の助産師が発案。ママの負担を少しでも軽減し、初乳“Precious Drop＝貴重な一滴”を一滴でも多く赤ちゃんに届けたいと願うママの想いにこたえたいと病院向けに企画・開発し、2022年から周産期母子医療センターを中心に産科病棟やNICU（新生児集中治療室）で使用されている。

これまでは、病院のみでの取扱商品のため、限られた人しか使用ができない状況だったが、赤ちゃんに初乳をあげたいと思うすべてのママが同商品を使えるよう今回、公式オンラインショップで一般販売を開始する。

同社は今後も、どんな状態で生まれても赤ちゃんが成長する力を育める、そして安心して育てることができる社会を目指し、商品の提供や情報発信を行っていく考え。



「Precious Drop」

「Precious Drop」の商品特長は、胸に当てた際に痛みがないよう、肌当たりの良さに徹底的にこだわった。また、胸についた初乳も集めやすいように、厚みと形も工夫している。初乳がデバイスの中に残りにくいように、内側に傾斜をつけ、スムーズにシリンジで採取できるようにしている。病院で使う栄養シリンジに直接接続できるので、初乳を移し替える手間がなく、より衛生的に、無駄なく赤ちゃんに初乳を届けられる。ちいさく産まれた赤ちゃんにも安心して初乳を届けられるように、衛生面を重視している。

［小売価格］3520円（税込）

［発売日］11月17日（月）

ピジョン＝https://www.pigeon.co.jp