全国でクマの被害が相次ぐ中、政府は、狩猟免許を持つなど専門知識のある公務員、いわゆる「ガバメントハンター」の確保を呼びかけています。出没が相次ぐ石川県小松市にも、狩猟免許を持った職員がいます。

クマの駆除や捕獲においてどのような役割を果たしているのでしょうか。

小松市農業水産課・埴田大助参事「この丁度奥が先週クマが何度も目撃された現場」

小松市農業水産課の埴田大助参事は、10年前にプライベートで狩猟免許を取得し、4年前から鳥獣の捕獲などを担当しています。

小松市那谷町は3日連続でクマ

市内では10月28日から3日間連続で那谷町の住宅にクマが出没した際にも、埴田さんが狩猟の知識を活用し、緊急銃猟に備えて対応にあたりました。

小松市農業水産課・埴田大助参事「銃を発射したときに弾丸をところ（バックストップ）を確保できない状況で、（住宅の）2階の窓を確認したところ2階からの撃ちおろしなのでバックストップを確保できるということで緊急銃猟の検討に入ったところクマが藪の中に姿を消した」

埴田さんのような狩猟免許を持った公務員、いわゆる「ガバメントハンター」は、緊急銃猟を判断する行政と、鳥獣に関する専門知識を有するハンターの両面を持っていることで、より迅速で効果的な対応が期待されています。

小松市農業水産課・埴田大助参事「猟友会の知識と同じような知識を有する人間が現場指揮をするのかしないのかによって特に猟師との情報共有に関してはかなり早いスピードでできるのではないか、猟友会を待たず（緊急銃猟の）判断は下せたと思う」

木原官房長官は緊急のクマ対策を取りまとめ指示

那谷町のケースでは、最終的にその場での駆除とはなりませんでしたが、埴田さんによりますと、緊急銃猟の判断まではこれまでのように猟友会の到着を待った場合と比べ、およそ30分早く進められたということです。

相次ぐクマによる被害を受け、10月30日には政府によるクマ対策の閣僚会議が初めて開かれました。

木原稔官房長官「警察官や狩猟免許を有する公務員が市町村による緊急銃猟に協力し、人里に侵入してきたクマを迅速かつ的確に駆除できるよう、関係省庁においても速やかに対応してください」

木原官房長官は、緊急のクマ対策パッケージを11月中旬までに取りまとめるよう指示した上で、実効性の高い対策を実施するよう求めました。

連続出没したクマは箱わなで捕獲

小松市農業水産課・吉本宣幸課長「現地の状況とかを早く汲み取って猟友会の方々と迅速な対応に繋げられるそういったメリットがある」

小松市農業水産課・埴田大助参事「持っている知識を最大限職務に使えるのであれば惜しみなく使いますし猟友会との間の円滑な意見（交換）専門知識を有する者同士できちんと高いレベルで対策を打っていければ」

関係者によると、那谷町に連日出没したクマは、その後、箱わなで捕獲されたということですが、今後、新たな対策を担うことになるガバメントハンター。

住民の安全を守るため、迅速性を重視した対応が今後、さらに求められることになりそうです。