タカラトミーは、来年の干支をモチーフにした、動かして遊べる手のひらサイズのアクション付き動物フィギュア「干支アニア 午（ウマ）」を、11月8日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、一部の書店、タカラトミーの公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。

また、同商品はアジア8の地域（日本、中国、香港、台湾、シンガポール、フィリピン、タイ、ベトナム）でも発売予定となっている（日本以外の地域は順次入荷）。



「干支アニア 午（ウマ）」

干支の慣習と「アニア」の動物モチーフを活かした「干支アニア」シリーズは、干支にちなんだ「アニア」と赤い敷物（フェルトシート）と屏風がセットで、縁起の良い華やかなデザインを提案している商品。発売以来、新年の挨拶や、正月飾り、年賀の贈り物などにも活用できる商品として好評を得て、今回が第11弾になる。

来年の干支である“午（馬）”は古来から世界の戦において、兵士の命と同じように大切にされてきた。兵士とともに命がけで困難な使命にも立ち向かい、“人馬一体（じんばいったい）”で成果を共感できる動物であることから、平和な時代でも縁起の良い勝負運や商売繁盛のシンボルとなり、世界中で愛されている。同商品は、そんな縁起のいい「馬」の中でも新年にふさわしい白いサラブレッドを採用した。後ろ足で立ちあがる姿のポージングも可能とのこと。また、同商品は儀式のときなどにつける華やかな鞍を付属した。鞍は干支アニアでは初めてのペーパークラフトを採用している。





「アニア」は、2013年の発売当初からシリーズ累計約2000万個を出荷している（2024年4月時点）。「動かせ、好奇心。」をブランドテーマに掲げ、今後も様々な商品企画でラインアップを拡充することで、世界の子どもたちの好奇心を動かし、愛される定番シリーズを目指していく考え。

［小売価格］770円（税込）

［発売日］11月8日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp