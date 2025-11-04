U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ò¼Â»Ü¡ª¡¡ÊÑÂ§ÆüÄø¤ÇU¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ3»î¹ç¤âÍ½Äê
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢11·î6Æü¤«¤é18Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢JFA¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤¬¶¨Æ¯¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î¶¯²½»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£11·î6Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖU¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡×¤È¤·¤Æ¡¢10Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖU¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î±óÀ¬¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤âÂÓÆ±¤·¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºFC¤ÈÂÐÀï¡£°ìÊý¡¢U¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢U¡Ý18¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¡¢U¡Ý18¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡¢U¡Ý18¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§GK
12¡¡¾®Àîßê¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçF.C¥æ¡¼¥¹¡Ë
1¡¡¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU¡Ý18¡Ë
¢§DF
17¡¡º´Æ£³¤¹¨¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
5¡¡¿Á¼ù¡Ê²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¡Ë
3¡¡¼ò°æ½ØºÈ¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU18¡Ë
16¡¡ÎÓ½ÙÍ¤¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU¡Ý18¡Ë
4¡¡º´¡¹ÌÚ¾±Ñ¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¡Ë
6¡¡ÎëÌÚÉö¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¡Ë
2¡¡ÂçÀîÍ¤¸è¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
19¡¡ÀéÅÄÎË¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
¢§MF
15¡¡ÃÓÅÄµ¨Îé¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡Ý18¡Ë
8¡¡»³ËÜÅ·æÆ¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡Ë
7¡¡¿¼ÅÄµþ¸ã¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
10¡¡º£°æ·ò¿Í¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¡Ë
20¡¡ÀÄÌÚ°íÀ¶¡Ê°¦É²FC U¡Ý18¡Ë
14¡¡ÃæÀÑàª¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡Ë
9¡¡°æËÜ½¤ÅÔ¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU¡Ý18¡Ë
¢§FW
18¡¡ÈøÃ«¥Ç¥£¥ô¥¡¥¤¥ó¥Á¥Í¥É¥¥¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¡Ë
11¡¡ÂçÀ¾ÍøÅÔ¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U¡Ý18¡Ë
13¡¡²¸ÅÄÍµÂÀÏº¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU¡Ý18¡Ë
¡¡º£²ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢JFA¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤¬¶¨Æ¯¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Î¶¯²½»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£11·î6Æü¤«¤é9Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖU¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡×¤È¤·¤Æ¡¢10Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖU¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¡¡U¡Ý18 J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Î±óÀ¬¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á¤âÂÓÆ±¤·¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºFC¤ÈÂÐÀï¡£°ìÊý¡¢U¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢U¡Ý18¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¡¢U¡Ý18¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡¢U¡Ý18¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î»î¹ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§GK
12¡¡¾®Àîßê¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçF.C¥æ¡¼¥¹¡Ë
1¡¡¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU¡Ý18¡Ë
¢§DF
17¡¡º´Æ£³¤¹¨¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë
5¡¡¿Á¼ù¡Ê²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹¡Ë
3¡¡¼ò°æ½ØºÈ¡ÊRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãU18¡Ë
16¡¡ÎÓ½ÙÍ¤¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU¡Ý18¡Ë
4¡¡º´¡¹ÌÚ¾±Ñ¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¡Ë
6¡¡ÎëÌÚÉö¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¡Ë
2¡¡ÂçÀîÍ¤¸è¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
19¡¡ÀéÅÄÎË¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë
¢§MF
15¡¡ÃÓÅÄµ¨Îé¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡Ý18¡Ë
8¡¡»³ËÜÅ·æÆ¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡Ë
7¡¡¿¼ÅÄµþ¸ã¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥É¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë
10¡¡º£°æ·ò¿Í¡ÊÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¡Ë
20¡¡ÀÄÌÚ°íÀ¶¡Ê°¦É²FC U¡Ý18¡Ë
14¡¡ÃæÀÑàª¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¡Ë
9¡¡°æËÜ½¤ÅÔ¡Ê¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãU¡Ý18¡Ë
¢§FW
18¡¡ÈøÃ«¥Ç¥£¥ô¥¡¥¤¥ó¥Á¥Í¥É¥¥¡ÊFCÅìµþU¡Ý18¡Ë
11¡¡ÂçÀ¾ÍøÅÔ¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹U¡Ý18¡Ë
13¡¡²¸ÅÄÍµÂÀÏº¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìU¡Ý18¡Ë