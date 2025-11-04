モンデリーズ・ジャパンは、息スッキリの「クロレッツ」ブランドから、「クロレッツ XP がっつりミント」を11月10日に発売する。同商品は、ミント香料・クーリング成分の総配合量がクロレッツ史上最大の新フレーバーで、噛んだ瞬間に口いっぱいに広がる爽やかなミントの香りとガツンとした清涼感が特長となっている。

「クロレッツ XP がっつりミント」は、ミント香料・クーリング成分の総配合量がクロレッツ史上最大の新フレーバー。強い清涼感がありながらも苦味は少なく、すっきりとした後味で、幅広い人々に“息スッキリ”体験を楽しめる商品となっている。

外層はペパーミントとユーカリの風味を持つマルチトールコーティング、内層にはペパーミントフレーバーを採用し、より爽快で親しみやすい味わいに仕上げている。



「クロレッツ XP がっつりミント」左から：14粒（スティックタイプ）、130g（ボトルタイプ）

パッケージはシンプルかつ力強さを感じさせるデザインを採用し、「がっつりミント」というネーミングのインパクトをそのまま体現。手に取った瞬間から爽快感を期待させる仕上がりとなっている。

今回、満を持して誕生した「クロレッツ XP がっつりミント」は、強い清涼感とともにミント本来の味わいを楽しめる一粒となっており、日常のリフレッシュを求める幅広い人に、爽快感溢れる体験を届ける。

この冬は、ぜひ「クロレッツ XP がっつりミント」を購入し、がっつり爽快なリフレッシュ時間を楽しんでほしい考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月10日（月）

モンデリーズ・ジャパン＝https://www.mondelezinternational.com/japan