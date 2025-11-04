すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、11月11日午前9時から、「ローストビーフ丼」を販売する。

すき家に初登場する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べてほしいという。

自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいを堪能してほしい考え。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を好みで加えてもらうと、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化を楽しめる。

ローストビーフをたっぷり食べたい人には、ごはん大盛に並盛の3倍の量の肉をのせた“メガ”サイズも用意している。

ぜひこの機会に、すき家やおうちで「ローストビーフ丼」を食べてほしい考え。

［小売価格］

並盛：890円

ごはん大盛：940円

特盛：1490円

メガ：2040円

（すべて税込）

［発売日］11月11日（火）

すき家＝https://www.sukiya.jp