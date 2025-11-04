すき家、やわらかい肉とニンニク香る醤油ダレでごはんが進む「ローストビーフ丼」を販売
すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、11月11日午前9時から、「ローストビーフ丼」を販売する。
すき家に初登場する「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べてほしいという。
自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げた。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいを堪能してほしい考え。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を好みで加えてもらうと、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化を楽しめる。
ローストビーフをたっぷり食べたい人には、ごはん大盛に並盛の3倍の量の肉をのせた“メガ”サイズも用意している。
ぜひこの機会に、すき家やおうちで「ローストビーフ丼」を食べてほしい考え。
［小売価格］
並盛：890円
ごはん大盛：940円
特盛：1490円
メガ：2040円
（すべて税込）
［発売日］11月11日（火）
すき家＝https://www.sukiya.jp