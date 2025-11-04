函館市ふるさと納税返礼品に「生食感チェルシー」のセット商品が登場
道南食品は11月1日、函館市ふるさと納税の返礼品として、北海道限定商品「生食感チェルシー」のセット商品の提供を開始した。
「生食感チェルシー2種と北海道生食感チェルシーキャラメルサンド1種のセット」
商品は、「北海道生食感チェルシーバタースカッチ味」と「北海道 生食感チェルシー ヨーグルトスカッチ味」各1袋のほか、ふるさと納税限定の新商品やサイコロキャラメルなどがそれぞれセットになった2品を用意している。
「生食感チェルシー2種と北海道生食感チェルシーキャラメルサンド1種のセット」では、「北海道 生食感チェルシーキャラメルサンド バタースカッチ味」を用意。
「北海道生食感チェルシーバタースカッチ味」を、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンドしたふるさと納税限定の新商品となっている。
「北海道生食感チェルシー2種とサイコロキャラメル2種のセット」では、「北海道サイコロキャラメル」やメロン味の「北海道メロンサイコロキャラメル」、生食感チェルシーデザインのオリジナルショッパーが付いている。
寄付金額は各1万2,000円。申し込み受付期間は、11月20日まで。発送開始は12月1日を予定している。
