大分県産かぼすを使用した「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」発売
伊藤園は11月3日、JA全農が推進する国内農業支援の取り組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」(216円)を発売した。
「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」(216円)
「ニッポンエールプロジェクト」とは、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーンなどを展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動。
同商品は、大分県産の完熟したかぼす果汁を炭酸と合わせ、甘みと酸味をより爽快に楽しめる炭酸飲料。伊藤園が、生産量日本一を誇る大分県産のかぼすをテーマに開発した。
かぼすは傷みやすいことから広く流通できないという課題があるが、同社では完熟したかぼすの魅力を全国に届け、かぼす農家を応援したいという想いから2023年・2024年にも販売している。
「ニッポンエール 大分県産完熟かぼすSODA」(216円)
「ニッポンエールプロジェクト」とは、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーンなどを展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動。
同商品は、大分県産の完熟したかぼす果汁を炭酸と合わせ、甘みと酸味をより爽快に楽しめる炭酸飲料。伊藤園が、生産量日本一を誇る大分県産のかぼすをテーマに開発した。
かぼすは傷みやすいことから広く流通できないという課題があるが、同社では完熟したかぼすの魅力を全国に届け、かぼす農家を応援したいという想いから2023年・2024年にも販売している。