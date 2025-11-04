2025年11月5日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
家の中に幸運が。寄り道せず真っすぐ帰るのがおすすめ。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ささいなことで大げさに騒ぐとトラブルになるかも。控えめに過ごすと◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
対人関係が不調。悩みは信頼できる友人に相談してみて。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
今日のカギを握るのは目上の男性。父親と会話してみて。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
ボンヤリしがち。戸締まりや火の始末には十分注意すること。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
知的な話題を取り上げると、周囲から尊敬のまなざしを向けられそう。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
出掛けに衣類の点検を。ボタンやほこりに注意を向けよう。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
細かな読みはハズレてしまいがち。少し大ざっぱなくらいが◎。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
レジャー運が快調。終業後は食事会や飲み会を開いてみて。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
新しい局面が訪れそう。上手に波に乗る心意気を持って。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
いつもの習慣を打ち破ってみよう。新しい展開がありそう。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
友達関係が良好。ただしケチな人に付き合うと評判を下げることに……。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)