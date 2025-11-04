9周年の熱海・黒麦まんじゅう本舗が周年祭を開催 - 限定パッケージが登場
村の駅が静岡県熱海市で運営する「黒麦まんじゅう本舗」では11月1日〜25日、周年祭を開催する。
9年祭限定パッケージ
同企画は、店舗が11月25日にオープン9周年を迎えることを記念したもの。
期間中は、トレードマークの天狗を大きくあしらった限定デザインのパッケージによる「黒麦まんじゅう」(756円/6個入)や、同商品と限定エコバックのセット商品(1,080円)を販売する。
限定デザインのエコバックが登場
さらに、「黒麦まんじゅう」の箱を購入した人を対象に、來宮神社へ奉納することができる限定デザインの絵馬のプレゼントも用意している。
來宮神社へ奉納できる絵馬のプレゼント
また、22日〜24日には、來宮神社での商品の限定販売を予定している。
