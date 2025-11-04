まるでチョコのような口どけの焙煎ごぼうスイーツに、ミルク入りバージョンが登場
あじかんは11月1日、カカオを使用せず焙煎ごぼうを活用した新感覚スイーツ「GOVOCE ゴボーチェ」の新作『GOVOCE ミルク』(324円)を発売した。
GOVOCE ミルク(ゴボーチェ ミルク)
同商品は、カカオを使用していないのに、"チョコレートのような口どけ"を実現したごぼうスイーツの新作。国産焙煎ごぼうパウダーにミルク(全粉乳)とバニラの香気成分を加えたことにより、ごぼうの香ばしさを活かしつつも、よりマイルドで親しみやすい味わいを実現した。
カカオ不使用のためノンカフェイン。食物繊維やポリフェノール、フラクトオリゴ糖などの栄養素も含まれている。
GOVOCE ミルク(ゴボーチェ ミルク)
同商品は、カカオを使用していないのに、"チョコレートのような口どけ"を実現したごぼうスイーツの新作。国産焙煎ごぼうパウダーにミルク(全粉乳)とバニラの香気成分を加えたことにより、ごぼうの香ばしさを活かしつつも、よりマイルドで親しみやすい味わいを実現した。
カカオ不使用のためノンカフェイン。食物繊維やポリフェノール、フラクトオリゴ糖などの栄養素も含まれている。