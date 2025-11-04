「ギャルすぎて天才」男性アイドル、自作デコペンラに反響！ 「32歳男性がデコったって誰が思うかね」
4人組男性アイドルグループ・A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）アカウントは11月3日、投稿を更新。メンバーの橋本良亮さんが自身でデコレーションしたペンライトを公開し、話題となっています。
【写真】A.B.C-Z・橋本良亮の「ギャルすぎて天才」なデコペンラ
ファンからは「どこのギャルかと思ってみたら」「ギャルすぎて天才」「生粋の平成ギャルは違うわ」「このペンラを32歳男性がデコったって誰が思うかね」「アイドルのペンラ界で優勝かもしれない」「え？！凄すぎます」「想像以上にギラッギラでやばい！」などの声が寄せられました。
「想像以上にギラッギラでやばい！」同アカウントは「今回のツアーのペンライトこんな感じでデコレーションしてみました 本番３０分前まで作ってた こんな感じでやってみてねーん! はし」とつづり、2枚の写真を投稿。橋本さんがデコレーションしたフィーチャーフォン（ガラケー）型のペンライトです。男性が作ったとは思えないかわいらしい仕上がりとなっています。
“女子力”の高い橋本さん橋本さんは、1日にも同アカウントで投稿。「キティちゃんhappy birthday」とつづり、ハローキティと自身のぬいぐるみを公開しました。橋本さんの“女子力”の高さがここでもうかがえます。今後の投稿にも期待したいですね。
