¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºVS¥ë¡¼¥¡¼¥º¡Û½ÐÈª¹§À®¡¡¥¨¡¼¥¹µ¡¤òÌ£Êý¤ËÌö¿Ê¤Ø¡¡¡ÖÁêÅö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡ÖÂè14²ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºVS¥ë¡¼¥¡¼¥º¡¦¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼BRÇÕ¡×¤¬¡¢4Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤â¤Ã¤È¤â¥Ñ¥ï¡¼¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï½ÐÈª¹§À®¡Ê19¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¡£
¡¡½éÆü¤Ï6¹æÄú¤Î3R1²óÁö¤ê¡£¥³¡¼¥¹¤ÏÂç³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢5¥³¡¼¥¹¤ÎÆ±»ÙÉô¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ÃæÄÔ¿ò¿Í¤¬¥³¥ó¥Þ06¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ1¥Þ¡¼¥¯¤Ï¶¯¹¶¤Ë½Ð¤¿¡£½ÐÈª¤ÏÃæÄÔ¤Ë¾è¤ë·Á¤«¤é·þ¤Ã¤¿ÃæÄÔ¤Î²û¤òÆÍ¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥¯²ÃÂ®¡£1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤òÀè¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤ÇÃæÄÔ¤ËÆâ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤Çº¹¤·ÊÖ¤·¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁêÅö¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£»î±¿Å¾¤Î´¶¤¸¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹ËÜÈÖ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¡¼¥ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¤¤¤¤¡£Ä´À°¤ò¾¯¤·¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê½ÐÈª¹§Åµ¡Ë¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ú¥é¤Ï»ÞÈø¡Ê¸¡Ë¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿·Á¤È¤Û¤Ü°ì½ï¡£¤½¤ì¤ËÁ°Áà¼Ô¤ÎÈÓ»³¡ÊÂÙ¡Ë¤µ¤ó¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡×
¡¡¼þ¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤ÆÄ´À°¤ËÀµ²ò¤ò½Ð¤·¡¢¥¨¡¼¥¹µ¡¤Î11¹æµ¡¤ÏÁá¤¯¤â²÷Â®°è¤ËÅþÃ£¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂçÂÎÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2ÆüÌÜ¤Ï3R4¹æÄú¡¢9R6¹æÄú¤Î2Áö¡£¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤âÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìö¿Ê¤ØÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÎ©¤Á²ó¤ë¡£
¡¡