JJ BURGERの11月限定メニューは、メキシカンな「チリコンカンバーガー」
PLANTの直営オリジナルハンバーガーショップ「JJ BURGER(ジェイ・ジェイ・バーガー)」は11月1日、「チリコンカンバーガー＆チキン」「ローディッドポテト」を11月の限定バーガーとして発売した。
チリコンコンバーガー＆チキン
「チリコンカンバーガー」(790円)は、ジューシーな国産牛100%のパテに、チリコンカンソースとチーズソースを乗せたスパイシーでトマトの酸味が効いた味わいのバーガー。パテの代わりに国産むね肉を使ったさっぱりとした味わいの「チキンフィレチリコンカンソース」(590円)も用意する。
サイドメニューとして、フライドポテトにチリコンカンソースとチーズソースを絡めた「ローディッドポテト」(Mサイズ350円、メガサイズ890円)も販売する。
11月10日〜20日は、期間中にPLANTアプリのJJモバイルオーダーで注文すると、利用代金の20%を後日PLANT Payにてキャッシュバックする。11月21日〜30日は、15種類の全トッピングが通常価格の30%OFFで注文できるキャンペーンも実施する。
チリコンコンバーガー＆チキン
「チリコンカンバーガー」(790円)は、ジューシーな国産牛100%のパテに、チリコンカンソースとチーズソースを乗せたスパイシーでトマトの酸味が効いた味わいのバーガー。パテの代わりに国産むね肉を使ったさっぱりとした味わいの「チキンフィレチリコンカンソース」(590円)も用意する。
11月10日〜20日は、期間中にPLANTアプリのJJモバイルオーダーで注文すると、利用代金の20%を後日PLANT Payにてキャッシュバックする。11月21日〜30日は、15種類の全トッピングが通常価格の30%OFFで注文できるキャンペーンも実施する。