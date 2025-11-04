けさ、東京・江戸川区でイノシシの目撃情報が相次ぎました。現場からおよそ10km離れた千葉県松戸市でもきのう、イノシシが目撃されていて、警察などが注意を呼びかけています。

きょう午後5時ごろに東京・江戸川区で撮影された映像です。画面の奥で、なにやら黒い物体が動いていることが分かります。拡大してみると「イノシシ」が歩いています。

記者

「江戸川区の中葛西です。けさ早く、大通り沿いでイノシシの目撃情報が複数、寄せられました」

警視庁によりますと、きょう午前6時ごろ、江戸川区で「イノシシ1頭が走っている」「突進されそうになった」などと通報がありました。イノシシを見たという通報は午前6時ごろからの30分ほどの間に、立て続けに9件寄せられたということです。

これまでのところけが人はいないということで、江戸川区は「イノシシを見かけても刺激を与えないように」と呼びかけています。

きのうの午後7時40分ごろには、江戸川区から北におよそ10km離れた千葉県松戸市の路上でも、体長1メートルくらいのイノシシ1頭が目撃されていて、千葉県警にはあわせて6件の通報があったということです。