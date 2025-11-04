¡Úµð¿Í¡ÛÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤ÎÅÄ¸ý¾»ÆÁ»á¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð¡Ö¥Ð¥ï¥Õ¥ëÅÄ¸ý¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡Íèµ¨¤«¤éµð¿Í¤ÎÆó·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÅÄ¸ý¾»ÆÁ»á¡Ê£µ£µ¡Ë¤¬£´Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸ý»á¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î£±£¹£¹£¶Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ£±£°£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£´µåÃÄ¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¡¢Âç³ØÌîµåÉô¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤â»ØÆ³·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡££Î£Ð£Â¤Î¸½¾ìÉüµ¢¤Ï£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÅÄ¸ý¤Ç¤¹¡ª¥Þ¥µ¥Î¥ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤µ¤È¸µµ¤¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°éÀ®¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÊá¼ê½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ØÆ³Êý¿Ë¤Ë¤ÏÊá¼ê¤Î¶¯²½¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÊ¬¿È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¸ª¤â¶¯¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÍýÁÛ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤Ç¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¼¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¿·¤·¤¤°ú¤½Ð¤·¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¢¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£