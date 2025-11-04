£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª£Í£Ã³À²ÖÀµ¡¡³«¶ÉµÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·çÀÊ¡Ö²È¤Ç¿²¤Æ¤¿¡×¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
¡¡À¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Î£Í£Ã¡¦³À²ÖÀµ¡Ê£µ£³¡Ë¤¬£´Æü¡¢£Í£Ø¤Î³«¶É£³£°¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·çÀÊ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ö¿²¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤«¤éÌÔÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬¡ÖËÜÆü¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢£Í£Ø¥Æ¥ì¥Ó¤¬£³£°¼þÇ¯¡¢³«¶É£³£°¼þÇ¯¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤³¤Î¡ÊÊüÁ÷¤Î¡ËÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥µ¥Ö£Í£Ã¤ÎÂçÅçÍ³¹áÎ¤¤â¡ÖÀ¹Âç¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦ºî²È¤Î´ä²¼¾°»Ë¡Ê¤Ò¤µ¤Õ¤ß¡Ë»á¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÂç¸æ½ê¡¦ÃæÈø¥ß¥¨¤¬´¥ÇÕ¤Î²»Æ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÔºß¤À¤Ã¤¿³À²Ö¤Ë¡¢ËÌÅÍ¤Ï¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡Ö£Í£Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¢¥¿¥·¤Ï¡Ø£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¤À¤È¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Î£Í£Ã¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡¡³À²ÖÀµ¤Ç¤¹¤è¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²¿¤Ç¥¢¥ó¥¿Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡²¿¤Ç¥¢¥ó¥¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¡¤¹¤ë¤È³À²Ö¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤¤¤ä¡Ä¡£¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£·ÝÇ½³¦¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¤Ç¤Í¡¢»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¤Í¡¢±é¼Ô¤Ï¹Ô¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²È¤Ç¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£´ä²¼»á¤«¤é¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø³À²Ö¤µ¤óÂ¿Ë»¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÂ¿Ë»¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë³À²Ö¤Ï¡¢·îÌÚ¤Î¸áÁ°£¸»þ¤«¤é£±£±»þ¤Þ¤Ç¡¢À¸¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¸¥ª¤¬½ª¤ï¤ë»þ´Ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤È´ä²¼»á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÀµÄ¾¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ë»¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¡¢º£Æü¥Û¥ó¥È¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£à¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«á¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Í¤§¡¢´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Î£Í£Ã¤Ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦£Í£Ø¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÈÖ¤Î´é¤È°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©àÍè¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Àá¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊò¤ì¤ëËÌÅÍ¡££Í£Ø¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤æ¤á¤é¤¤¤ª¤ó¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡ÖÂ¼¾åÎ´ÀèÀ¸¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤è¡×¤È´ä²¼»á¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤ÎÂçÅç¤«¤é¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤È°Ö¤á¤é¤ì¡¢³À²Ö¤Ï¡Ö¤³¤ÎÊüÁ÷¶É¡¢°ìÈÖ°¦¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ç¤¹¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤¬¡¢´ä²¼»á¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥½¤©¡Á¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£