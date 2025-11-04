JR東海と東急が運行する豪華列車「ザ・ロイヤルエクスプレス」が、11月7日から愛知・岐阜エリアで初めて運行されるのを前に、報道陣に公開されました。

■人気の「豪華列車の旅」 ついに東海3県に





「ザ・ロイヤルエクスプレス」は、光沢のあるロイヤルブルーの車体に、ボディーには黄金色のライン、車内はホテルのロビーのような華やかな空間が広がります。

展望室には大きな窓があり、いすに座りながら車窓の景色を楽しむことができます。

デザインは「ななつ星 in九州」をはじめ、数々の観光列車に携わってきた水戸岡鋭治さんが担当しました。



既製品を一切使わず、寄木や組子細工などの伝統工芸も施されたオリジナルのデザインで、8つある車両ごとに違った雰囲気を楽しめます。

この特別な列車は、列車に乗って旅を楽しむ「クルーズトレイン」で、横浜を出発し、犬山城や美濃市の古い町並みなど、東海地方の歴史や文化・豪華な宿泊施設を楽しむ3泊4日の旅を、11月と12月に6回運行します。

■美しい車窓の風景と“ご当地食材”使ったグルメを





列車の中では、東海地方の食材をふんだんに使った豪華ランチを堪能できます。

この日提供されたのは「白甘鯛のうろこ焼き」、飛騨の一本ネギを合わせ、自家製のからすみを横に添えています。



「ザ・ロイヤルエクスプレス」は、2017年から既に伊豆や北海道などのルートで人気を集めていて、満を持して愛知や岐阜での運行となりました。



JR東海 在来線営業課の沖健太課長：

「（列車を所有する）東急さんからお声がけいただいて、かねてより愛知・岐阜に良いものがたくさんあるというのを認識していましたので、それを話題性のある豪華な列車で発信できる」

3泊4日で1人82万円～89万円と贅沢なプランで、予約はすでに締め切っていますが、一部空席も残っているため、電話で相談可能ということです。