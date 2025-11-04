¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÂÎ©Íý¼Ó¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¡ÚÂç³Ø¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025ÆÃ½¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/04¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¡×¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.6ÂÎ©Íý¼Ó¡Ê¤¢¤À¤Á¡¦¤ê¤µ¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û¡×Èþ½÷Â·¤¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È6¿Í
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Áí¹ç¿´Íý³ØÉô¡¿3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§11·î1Æü
¼ñÌ£¡§¤¤Î¤³ºÏÇÝ¡¢F1´ÑÀï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¡Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡Ë¡¢¥¢¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¹ü³ÊÉ¸ËÜ½ä¤ê¡¡
ÆÃµ»¡§¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¤Î¤³¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥Ü¥«¥É
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§ °ì´ü°ì²ñ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¼ÇÀ¸¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ê¡¢¶õ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤èÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡£
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÊÁ°¤è¤ê¡¢¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏµîÇ¯¤â¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤º¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¤½¤¦»×¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»þ¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÄ¶¿¿ÌÌÌÜ¡£¤Õ¤¶¤±¤ë»þ¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¡ª¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¨Î¶Ãã¤ò°û¤à¤³¤È¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÈ©¼Á¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÅè²Ö¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤â¼ÂÄ¾¤ÊÊý¤Ç¡¢18ºÐ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤±¤Ê¤¤Ìë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢º£ÆüÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤°ìÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü°ìÆü¤¬¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿´»ý¤Á¤â·Ú¤¯¿·¤·¤¤°ìÆü¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÂÎ©¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡×¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎÌ¾¡§ ¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦ÅêÉ¼³«»ÏÆü¡§2025Ç¯07·î01Æü12»þ00Ê¬
¡¦ÅêÉ¼½ªÎ»Æü¡§2025Ç¯11·î07Æü 23»þ59Ê¬
¡¦ËÜÈÖÆü¡§2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û¡×Èþ½÷Â·¤¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È6¿Í
¢¡ÂÎ©Íý¼Ó¡Ê¤¢¤À¤Á¡¦¤ê¤µ¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§Áí¹ç¿´Íý³ØÉô¡¿3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§11·î1Æü
¼ñÌ£¡§¤¤Î¤³ºÏÇÝ¡¢F1´ÑÀï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¡Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡Ë¡¢¥¢¥í¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î¹ü³ÊÉ¸ËÜ½ä¤ê¡¡
ÆÃµ»¡§¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¤Î¤³¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¥¢¥Ü¥«¥É
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§ °ì´ü°ì²ñ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊõÊª¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¼ÇÀ¸¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤ê¡¢¶õ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤èÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡£
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¡×No.6ÂÎ©Íý¼Ó¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ÊÁ°¤è¤ê¡¢¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼Â¤ÏµîÇ¯¤â¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Äü¤á¤º¤Ë¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¤½¤¦»×¤¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»þ¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÄ¶¿¿ÌÌÌÜ¡£¤Õ¤¶¤±¤ë»þ¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤Õ¤¶¤±¤ë¡ª¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ä¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢È©¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ëÈþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±¨Î¶Ãã¤ò°û¤à¤³¤È¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÈ©¼Á¤Ë¹ç¤¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ËÅè²Ö¤µ¤ó¡£¤È¤Æ¤â¼ÂÄ¾¤ÊÊý¤Ç¡¢18ºÐ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¤½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¢¡ÂÎ©Íý¼Ó¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤É¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤±¤Ê¤¤Ìë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¡¢º£ÆüÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤°ìÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü°ìÆü¤¬¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿´»ý¤Á¤â·Ú¤¯¿·¤·¤¤°ìÆü¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡ÂÎ©Íý¼Ó¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ä¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢ÂÎ©¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡¢°ìÈÖ¼«Ê¬¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡×¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò°ìÈÖ¿®ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÇÛ¿®¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎÌ¾¡§ ¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Î©Ì¿´Û2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦ÅêÉ¼³«»ÏÆü¡§2025Ç¯07·î01Æü12»þ00Ê¬
¡¦ÅêÉ¼½ªÎ»Æü¡§2025Ç¯11·î07Æü 23»þ59Ê¬
¡¦ËÜÈÖÆü¡§2025Ç¯11·î08Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û