アジアでも人気のeill「王道アニメソングとは一味違った仕上がりになっています」

エアリーで憂いを帯びた歌声と、高いソングライティング力で、韓国などアジアでも人気のeillさん。アニメやドラマのタイアップ曲や他アーティストへの楽曲提供でも引っ張りだこの彼女が2nd EP『ACTION』をリリースする。

あの頃の私は子供だったから、失恋ソングを書き直しました

「表題曲の『ACTION』はTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のエンディング主題歌として書き下ろしました。桃太郎をモチーフにしたバトルアニメなんですが、ニュージャックスウィングというオールドスクールなビートパターンを取り入れて、王道アニメソングとは一味違った仕上がりになっています」

アップテンポでクールな「ACTION」とはガラッと雰囲気を変えた、切ないラブバラード「ラストシーン.」も収録。こちらはAmazonオリジナル作品『ラブ トランジット』シーズン3の主題歌として書き下ろされたが、もともとは彼女が18歳の頃の失恋を機に作った曲だったという。

「当時のデモは、存在すら忘れるほどどこかに眠り続けていたんですけど（笑）。最近になって曲を書いている途中に降りてきたメロディが『これ私、前にも書いたことがある気がする！』と思い、久しぶりに掘り起こしてみたんです。その失恋ソングには“お願いだから忘れないで”みたいなわがままな歌詞が書かれていて、あの頃の私はすごく子供だったなと思ったんですよね。でも、『ラブ トランジット』自体が元カレと元カノが集まって恋をするリアリティショーなので、失恋した当時とは違った今の私の恋愛観で歌詞を書き直すというのも、今回の主題歌にぴったりだなと思いました」

そしてシティポップ調がキュートな「Love, lala 〜恋の行方〜」では、2人乗りバイクの後ろで白いドレス姿のeillさんが歌うMVも印象的。日韓英の3か国語が入り交じるユニークなヒップホップナンバー「NEEMIA」も収録され、バラエティ豊かなEPに。

「メジャーデビューしたばかりの頃は音楽と向き合いながらどこか肩に力が入っていた気がしますが、今はリラックスして音楽を作れています。今年はm-floさんの『EKO EKO』にも参加させていただきましたが、25周年という長いキャリアで最高を更新されているアーティストの方たちとご一緒できたことも、本当に勉強になりました」

eill

エイル 1998年生まれ、東京都出身のシンガーソングライター。2021年にメジャーデビュー。劇場アニメ主題歌「フィナーレ。」がアジア各国で話題に。11月からは全国ツアー、来年春にはアジアツアーも開催。

Information

2nd EP『ACTION』

2nd EP『ACTION』は11月5日発売。恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン3主題歌「ラストシーン.」を含む全6曲。【初回限定盤（CD＋BD）】\4,800 【通常盤（CD）】\2,200（ポニーキャニオン）