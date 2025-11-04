¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤â¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤¬...¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤òËº¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡¶¶²¼Å°»á¡¢¡Ö¿ÈÆâ´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¡×¤ÎÀ§Èó¤á¤°¤êÂçºåÉÜµÄ¤È±þ½·
¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬2025Ç¯11·î4Æü¤ËX¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÆ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¡¢Èë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¸ø¶â»Ù½Ð¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¡¢Æ£ÅÄ»á¤ËÂÐ¤·¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Âçºä°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀ¾Ìî¹°°ìÂçºåÉÜµÄ¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤ËÈ¿ÏÀ¡£2¿Í¤ÏX¾å¤Ç±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¿ÈÆâ´ë¶È¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¡×
Æ£ÅÄ»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¡¦¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤¬10·î29Æü¤ËÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡¢Æ£ÅÄ»áÂ¦¤¬¡¢Æ±»á¤Î¸øÀßÈë½ñ¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î°õºþÂå¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌÜ¤ÇÌó2000Ëü±ß¤Î¸ø¶â¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¡×¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£ÅÄ»á¤Ï4Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Èë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Å»ö¤Î¼Á¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÈ¯ÃíÀè¤È¤·¤Æ¶ÈÌ³¾å¤Î¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¡¢¡ÖË¡Åª¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤âÅ¬Àµ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ëÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤³¤ÎÈ¯ÃíÀè¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¶¶²¼»á¤ÏX¤Ê¤É¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¡¢¡Ö¶Ø»ßµ¬Äê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÆ£ÅÄ»áÂ¦¤ËÂÐ¤·¸·¤·¤¤°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÀ¾Ìî»á¤Ï4Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ö°Ý¿·¤ÎÁðÁÏ´ü¡¢¤È¤¯¤Ë¿·¿Í¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤âÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢°õºþ¤¹¤éÃÇ¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤Î¤Ä¤Æ¤òÍê¤ê¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ø¿ÈÆâ¤Î»Ù¤¨¡Ù¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤¬°Ý¿·¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤òº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¿ÈÆâ¤À¤«¤éÇÓ½ü¤»¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Îº¢¤òËº¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¶¶²¼¤µ¤ó¡×¤È¶¶²¼»á¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÍÃÊ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¶Ú¡£¤½¤ì¤ò¡Ø¿ÈÆâ´ë¶È¤À¤«¤é¡Ù¤ÈÇÓ½ü¤·¤Æ¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¤è¶¶²¼¤µ¤ó¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÆÃÄê¶È¼Ô¤ËÆÃÌ¾¿ï°Õ·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥í¥¸¥Ã¥¯¡×
¶¶²¼»á¤ÏX¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Öº£¤ä¿·¿ÍµÄ°÷¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿ÈÆâ´ë¶È¤ò»È¤¤Â³¤±¤ëÀ¾Ìî»á¤«¤é¡¢¤Ê¤¼À¯¼£²È¤¬¿ÈÆâ´ë¶È¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀ¾Ìî»á¤ÎÏÀ¤Ï¡¢Ìò½ê¤¬Å·²¼¤ê¡¢³°³ÔÃÄÂÎ¡¢´ûÆÀ¸¢ÃÄÂÎ¡¢¸øÎ©ÃÄÂÎ¤ÎÍÍøÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤½¤³¤ËÌµ¾ò·ï¤Ë¸ø¶â¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¶È¼Ô¤ËÆÃÌ¾¿ï°Õ·ÀÌó¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¥í¥¸¥Ã¥¯¡£¤³¤³¤òÅ°ÄìÅª¤ËÀµ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬°Ý¿·¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
À¯¼£²È¤ÎÈ¯Ãí´ë¶ÈÁªÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌò½ê¤È°ã¤Ã¤ÆÀ¯¼£²È¤Ï¤¤¤Á¤¤¤ÁÆþ»¥¤äÂè»°¼Ô¿³ºº¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÍýÍ³¤Ê¤¯Ìµ¾ò·ï¤ËÆÃÌ¾¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¿ï°Õ·ÀÌó¤ò¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤À¤«¤é¤³¤½°Õ¼±Åª¤Ë¿ÈÆâ´ë¶È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤ä¤Ç¡×¤È°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤È¤«¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÌµ¾ò·ï¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤¬À¯¼£¹ÔÀ¯¤Î´ûÆÀ¸¢¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤ó¤À¤«¤é¿ÈÆâ´ë¶È¤Ë¸ø¶â¤òÎ®¤¹¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÈÆâ´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¤ò¤¿¤À¤Á¤Ë»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÈÆâ´ë¶È¤Ë¤ªÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Ì±´Ö¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤À¶â¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤À¡£¤½¤ì¤¬¸µ¡¹¤Î°Ý¿·¤Î»×ÁÛ¤À¡×¤È¡¢À¾Ìî»á¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÆâ´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¬ÂåÉ½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Êµ¿¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÈÆâ´ë¶È¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÀ¯¼£²È¤ò¿®¤¸¤Æ¥ë¡¼¥ë²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¿¤ÀÀ¯¼£²È¤È¤â¤¢¤í¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¿ÈÆâ´ë¶È¤ò´Ö¤Ë¶´¤à¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È´¶¤¸¤Ê¤¤¤È¤Ï¡£À¾Ìî»á¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Î¿ÍÊª¤¬ÂçºåÉÜµÄ²ñ¤ËÂ¿¿ô¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬ÃÎ»ö½¢Ç¤Åö»þ¡¢ÂçºåÉÜÀ¯¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£