モデルでタレントの滝沢カレンが４日、産休後初のテレビ出演を報告した。

滝沢は自身のインスタグラムに「お久しぶりのテレビです」と書き出し、「お仕事復活しまして、はじめてのテレビは本日２０：００〜 の踊る！さんま御殿！！です」と報告した。

「久しぶりのさんまさんに１週間前から一生緊張しておりした でも私の生まれ場所でもある、さんま御殿さんにまた呼んでいただけてほんとうに嬉しいです ありがとうございます 緊張で白い記憶のまま過ぎていった収録でしたが、ぜひ観て頂けたら喜びです」と感謝や思いをつづった。

続けて「そしてさらに幸せなことは大好きすぎる、横澤夏子さんと一緒だったということです (次の回には近藤春菜様もいました) 安心安全を守ってくれる夏子さんがいてくれたので、さらに楽しかったです 明るすぎるさんまさんにも会えて最高だった日です」とつづり、お笑いタレント・横澤夏子との２ショットや黒の衣装姿の全身ショットを披露した。

この投稿には多数のいいねが寄せられている。

滝沢は２０２２年７月に一般男性との結婚を発表。お相手について「建築のお仕事をさせていただいてる方」と説明しており、今月第１子出産を報告した。