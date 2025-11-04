日常的には滑らかなハイブリッド

2代目へ一新したシトロエンC5 エアクロス。1.6Lガソリンエンジンに7速デュアルクラッチATのプラグイン・ハイブリッドには、124psの駆動用モーターと18kWhのバッテリーが組まれる。システム総合194psで、電気だけで最長72kmをまかなえる。

【画像】空力重視の新ボディ 新型シトロエンC5 エアクロス サイズの近いSUVはコレ 全182枚

これはステランティス・グループの新システムで、今後プジョーなどにも展開予定。走行時はノイズや振動がやや目立つ印象ながら、アクセルペダルを深く踏み込まない限り、エンジンと駆動用モーターのバトンタッチはシームレス。力強く滑らかに進める。



シトロエンC5 エアクロス・プラグイン・ハイブリッド・マックス（欧州仕様）

1.2LガソリンエンジンのフルHVには、28psのモーターと0.9kWhのバッテリーが組まれ、最高出力は145ps。積極的に走らせると若干パワーが物足りないものの、市街地では穏やかで上質。短距離ながら、電気だけでも走行できる。

速度域の高いルートが多かった今回の燃費は、プラグインHVで14.9km/L。カタログ値を大きく下回ってしまった。

洗練度の高いEVのe-C5 エアクロス

バッテリーEVのe-C5 エアクロスも同時にリリースされた。駆動用モーターは214psで、バッテリーは74kWh。航続距離は518kmが主張される。230psと97kWhのペアもあり、航続距離は677kmまで伸びるが、発売は2026年になる予定。

HV版と比較し、やはり走りは極めてスムーズ。洗練度も高い。印象は薄味かもしれないが、ノイズも小さく、AUTOCARとしてはこちらを推したい。



シトロエンC5 エアクロス・プラグイン・ハイブリッド・マックス（欧州仕様）

スポーツ・モードを選択すれば本来の最高出力を引き出せるが、ノーマル・モードでも普段使いで力不足は感じないだろう。回生ブレーキは、パドルで強さを変えられる。今回の試乗の限り、実際の航続距離は430kmほど。急速充電は160kWまで対応する。

サスは柔らかめ 高速はしっとり心地良い

車重は、HV版よりEV版の方が235kg重いものの、乗り心地や操縦性に明確な違いは感じられなかった。同等の制動力を得るのに、ブレーキを強めに踏むくらいの差しかない。むしろ、重さは巧みに隠されている。

シトロエンが名付けた「アドバンスド・コンフォート」サスペンションは、柔らかめ。滑らかなアスファルトだけでなく、傷んだグレートブリテン島の一般道でも揺れは大きい印象がある。他方、高速道路はしっとり心地良く移動できる。



シトロエンC5 エアクロス・プラグイン・ハイブリッド・マックス（欧州仕様）

ステアリングは、感触がやや人工的でセルフセンタリングが強め。扱いやすいが、流れの速い郊外では、少しリズムを掴みにくいかもしれない。旋回時はボディロールの発生が早く、ヘアピンカーブでは、強めにステアリングホイールを握っている必要もある。

快適な車内に優れた価値 一層の個性も欲しい

C5 エアクロスのお値段は、英国では3万495ポンド（約622万円）から。EVのe-C5 エアクロスは、1500ポンド（約31万円）の補助金を引いて、3万2565ポンド（約664万円）から。保証は8年か16万kmまでで、装備は充実し、競争力は高い。

広く快適な車内空間と、優れた価格価値は明確な強み。HVパワートレインは若干荒削りな印象ながら、EV版は気になる弱点もなく、優れた選択肢になるだろう。



シトロエンC5 エアクロス・プラグイン・ハイブリッド・マックス（欧州仕様）

ただし、見た目には一層の個性があっても良さそう。低速域の乗り心地も、もう少し高められるはず。中国ブランドが台頭する英国で、競争は簡単ではないかもしれない。

◯：広く使い勝手の良い車内空間 優れたコストパフォーマンス シートが心地良い

△：動的能力はもう少し磨ける 柔らかすぎるサスペンション 若干荒削りなハイブリッド・パワートレイン

シトロエンC5 エアクロス・プラグイン・ハイブリッド・マックス（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万8855ポンド（約793万円）

全長：4652mm

全幅：1902mm

全高：1660mm

最高速度：220km/h

0-100km/h加速：8.3秒

燃費：37.0km/L

CO2排出量：62g/km

車両重量：1874kg

パワートレイン：直列4気筒1598cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：17.8kWh

最高出力：194ps（システム総合）

最大トルク：30.4kg-m（エンジン）

ギアボックス：7速デュアルクラッチ・オートマティック／前輪駆動