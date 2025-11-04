大幅に印象チェンジ 1クラス上の大きさ

初代から大幅に印象を変えてきた、2代目シトロエンC5 エアクロス。入念な市場調査を経て、大きなC3 エアクロスではなく、より広く豪華な、フラッグシップらしいシトロエンへ仕上げられたようだ。

【画像】空力重視の新ボディ 新型シトロエンC5 エアクロス サイズの近いSUVはコレ 全182枚

プラットフォームは、プジョー3008などが採用するステランティス・グループのSTLAミディアム。2種のハイブリッドか、e-C5としてバッテリーEVも選択できる。



シトロエンC5 エアクロス・プラグイン・ハイブリッド・マックス（欧州仕様）

サスペンションは、シトロエンがアドバンスド・コンフォートと呼ぶ、快適性を追求したもの。油圧バンプストッパー付きで、HV版はリアがトーションビーム式、EV版はマルチシンク式となる。

サイズは全長4652mm、全幅1902mm、全高1660mmと、先代から160mm長く、50mm広くなった。Cセグメントに属するクロスオーバーだが、1つ上のDセグメントへ大きさは近い。ホイールベースは60mm伸び、ゆとりある車内空間に貢献している。

空力重視の新ボディ シャープな目つきに

スタイリングは、パワートレイン問わず共通で、エネルギー効率を求めて空力特性が重視された。シトロエンによれば、同等の電動パワートレインで走らせた場合、先代から航続距離は28kmほど伸びたそうだ。

アイスキューブと呼ばれる細いヘッドライトは、マトリックスLED。新しいC3 エアクロスよりシャープな目つきで、引き締まった表情を得ている。先代より個性も強い。



シルエットは直線的な2ボックスで、2024年にお披露目された、コンセプトカーの印象を巧みに継承する。ただし、シトロエンへ期待するほど、大胆で記憶に残るフォルムではないかもしれない。

ゆとりの後席 座り心地の良いシート

開発時にユーザーから寄せられた要望で重視されたのが、後席の空間。実際に座ってみると、膝前にも頭上にも、充分な余地が残されている。中級以上のグレードを選べば、背もたれの角度を調整できる。

シートも特長。肉厚なフォーム材が用いられ、座り心地の良さに関心する。トップグレードにはヒーターとベンチレーションが内蔵され、サイドボルスターも調整できる。



ボディの成長に伴い、荷室も拡大した。パワートレインを問わず、通常の容量は651L。40：20：40の分割で倒せる後席を畳めば、2000L近い大空間を確保できる。ただし、テールゲートの開口部はやや狭めだ。

パノラミック・ガラスルーフはオプション。リア側のウインドウが小さめで、車内を効果的に明るくしてくれる。後方の視界は、あまり良くない。

特別感ある内装 縦に長いタッチモニター

内装は、シンプルながら丸みのある造形で好印象。試乗車は明るめのカラーコーディネートで、肌触りの良いファブリックやぶどうの樹をモチーフにした素材が用いられるなど、特別感ある空間に仕立てられていた。

プラットフォームは3008と共有するが、それを実感させないデザインも評価したい。ダッシュボード中央の縦に長いタッチモニターは、センターコンソールから繋がるように立ち上がり、その下へ大きな収納が設けられている。カップホルダーは、2本ぶんある。



タッチモニターの下には、エアコンなど主要な機能のスイッチが並び、使い勝手は良い。インフォテインメント・システムの構成はシンプル。欧州仕様のナビはグラフィックが良くなく、アップル・カープレイなどを利用した方が、快適に目的地を目指せそう。

走りの印象とスペックは、シトロエンC5 エアクロス（2）にて。