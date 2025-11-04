シンガー・ソングライターの有華が入籍報告「音楽に想いをのせて感謝の気持ちを届けていけたら」
シンガー・ソングライターの有華が3日、入籍したことを発表した。自身のインスタグラムでウエディングドレス姿の写真とともに報告し、「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」とつづった。
【写真】有華、ウエディングドレス姿の写真とともに入籍を報告
続けて「こうして日々、音楽を通して皆さまと人生を共に歩めていること。心から感謝しています」とファンへの感謝を述べ、「新たなスタートと共に、どんな感情も一粒も漏らさず、有華らしく、音楽に想いをのせて感謝の気持ちを届けていけたらと思っております」とコメント。「温かく見守っていただけるとうれしいです。今後ともどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。
有華は、2022年にリリースした配信シングル「Partner」が、ストリーミング総再生7000万回、ミュージックビデオ再生1400万回、SNS総再生回15億回、LINEリアルタイムランキング1位を記録するなどSNSで大きな話題に。今年の9月3日には新曲「bad ending」をデジタルリリース。同作は、四季をめぐる思い出を描いた誰もが共感できる失恋ソングで、切なさの中に温かさを残す一曲に仕上がっている。
