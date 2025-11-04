Amazonプライム・ビデオの婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」で初代ヒロインを務めた福田萌子（38）が4日、インスタグラムを更新。2023年に誕生した第1子について「生まれてから一度も髪を切ったことがありません」と明かし、その理由を説明した。

福田は「子どもは、生まれてから一度も髪を切ったことがありません」と書き出し「それは「男の子だから」「女の子だから」という理由ではなく、私が“他者の事を決断する”という行為にどうしても納得できなかったからです。髪を切るというのは、他者の身体の一部に手を加えること。それを私の判断で行うことに、どこか心の中で統合が取れない感覚があるのです」と説明した。

「例えば爪などは、切らなければ本人が顔を引っかいたり、生活の中で困ることが起きてしまうかもしれません。でも髪の毛は、生きるために“整える必要があるもの”ではなく、その子自身の個性や表現の一部なのかなと考えています」とし、「いつか本人が本当に自分の意思で、髪を切るかどうかの決断ができるようになったととき。そのときには“どうするか”を一緒に考えたいと思っています」と、我が子へ思いを馳せた。