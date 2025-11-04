英国発マルベリーのホリデーが開幕！心ときめく新作バッグ＆サステナブルな物づくり

英国の老舗ブランド「マルベリー」が、この冬、心温まるホリデーキャンペーン「Here We Go Round the Mulberry Tree ～マルベリーツリーを囲んで～」を発表しました。ブランドの原点である英国サマセットを舞台に、世代を超えたモデルたちが祝いのひとときを分かち合う幻想的な映像と写真が公開されています。ベイズウォーターやロクサンヌなどの名品が登場する新作ラインナップにも注目♡

マルベリーツリーを囲む幻想的な世界

今回のキャンペーンは、ブランドの象徴“マルベリーツリー”を中心に、英国サマセットで撮影。

映像監督バニー・キニーとフォトグラファーのフランセスク・プラネス、アレクサ・ソンシーノが手掛け、ペネロペ・ツリーやコーラ・カレらが出演しています。

世代を超えたキャストが食卓を囲み、踊り、祝いの瞬間を分かち合う姿は、マルベリーの精神そのもの。自然と伝統が息づく映像に、心まで温かくなるような美しさが広がります。

新作バッグ＆オーナメントが登場！

ベイズウォーター

ミニ ベイズウォーター

レノックス

ミニ ロクサンヌ

スモール ロクサンヌ

ホリデーコレクションでは、人気の「ベイズウォーター」（253,000円）、「ミニ ベイズウォーター」（198,000円）に加え、印象的な金具が魅力の「レノックス」（238,700円）が登場。

映画『ウィキッド』主演のシンシア・エリヴォと共演した「ミニ ロクサンヌ」（201,300円）や「スモール ロクサンヌ」（220,000円）もラインナップ。

サマセットゴールドのクリンクルメタリックやピグメントブルーのスエードなど、豊かなカラーバリエーションで冬の装いを華やかに演出します。

オーナメント

また、ベイズウォーターをミニチュア化したオーナメント（20,900円）も、ギフトにぴったりな一品です♡

サステナブルな理念と社会貢献への想い

マルベリーは「Made to Last」を掲げ、持続可能なものづくりを推進。使用するレザーはすべて環境認証を受けたタンナリーから調達されています。

さらに、2024年にはB Corp認証を取得し、気候変動対策や地域社会への貢献にも積極的に取り組んでいます。

ロンドンの「The Felix Project」への支援も継続し、余剰食品を必要とする人々へ届ける活動をサポート。

華やかなデザインの裏にある、深い信念と優しさがブランドの魅力をより一層引き立てています。

心まで温まるマルベリーのホリデーをあなたに



この冬のマルベリーは、華やかさと温かみを兼ね備えた特別なキャンペーンを展開中。英国の伝統とクラフトマンシップを大切にしながら、未来を見据えたサステナブルな姿勢にも共感が集まります。

新作バッグやホリデー限定オーナメントは、贈り物としても自分へのご褒美としてもぴったり。マルベリーが描く幻想的なホリデーストーリーを、ぜひあなたの冬にも添えてみてください♡