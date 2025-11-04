YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のドッキリ企画で“ピュアすぎる”として注目を集めたグラビアアイドルの森脇梨々夏さん（23）の『SPA!デジタル写真集 森脇梨々夏「ピュアなだけじゃないボディ」』がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】この笑顔に一目ぼれしそう…キュートな森脇梨々夏さん

森脇さんは2002年兵庫県生まれ。ミスマガジン2023でベスト16に選出され、グラドルとして活動。「NOBROCK TV」のドッキリ企画でブレイクして話題に。人気急上昇中の逸材です。



そんな森脇さんが、ふと見せる、大人びた表情にドキッ！とするデジタル写真集が完成。透明感さと色気が同居するピュアな美ボティ。顔ドアップの表紙から始まる本作では、彼女のピュアさと大人びた部分を捉えた写真を多数収録しています。



公開されたカットは、ベッドの上で顔にタオルを巻いた森脇の天使すぎる笑顔を激写。細くて長い足脚からのぞくヒップラインを、タオルで恥じらいながら隠す姿が印象的です。パープル柄のレオタード水着姿で、カメラを覗くカットでは少し大人びた表情を見せています。タイトル通り「ピュアなだけじゃないボディ」の森脇さんの連続です。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：スミホシナ スタイリング：木村美希子）



【森脇梨々夏さんプロフィール】

もりわき・りりか 2002年5月8日生まれ。兵庫県出身。身長161センチ。YouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』にてドッキリ企画などに出演し、「ピュアすぎる」キャラクターが話題に。YouTube公式チャンネル『森脇梨々夏のりりちゃんねる』は登録者11万人超。