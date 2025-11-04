先週末行われた高校バスケ冬の祭典『ウインターカップ2025新潟県予選会』は、男女とも白熱した試合となりました。



勝った方が優勝となる男子決勝リーグ最終戦。

インターハイに続き、夏・冬連覇を狙う『帝京長岡』と、夏のリベンジをかけて冬4連覇を狙う『開志国際』の戦いとなりました。



試合は、立ち上がり互いのエースが魅せます。



■実況

「エース赤澤中抜けてきた！素晴らしいドライブ。」



帝京のエース赤澤翔心が決めれば、開志国際の2年生エース・高橋歩路が決め返す。ただ、波に乗ったのは開志国際のエースでした。高橋歩路のシュートタッチが冴えわたり一気に突き放します。



後半、帝京が反撃開始－

■実況

「マリックが拾う、一気に展開していく！すばらしいアタックを見せました。」



1年生留学生のジョベ・パ・マリックを中心に得点を重ねますが、攻守で終始圧倒した開志国際がインターハイのリベンジを果たし〝冬4連覇〟に輝きました。



■開志国際 高橋歩路選手(2年)

「チームの目標でウインターカップ優勝を掲げてきた。絶対に優勝するので、みなさん応援よろしくお願いします。」



全国大会となる『SOFTBANK ウインターカップ2025』は、12月23日～29日まで東京で行われます。