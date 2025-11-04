【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】「またイヤミ…！」義姉は超苦手なタイプ＜第1話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第1話 私の天敵
【編集部コメント】
今回の主人公スズカさんは、旦那さんと2歳の子どもとの3人家族です。スズカさんは争いごとが苦手な性格。急に嫌味を言われたり攻撃をされると、頭が真っ白になってしまい、言い返すこともできません。しかし、怒りは後になってからしっかり湧いてきます。スズカさんは嫌味を言われたりすると、まずは「どうしてこんなことを言われたのか」と考えるそう。そして「あのときのことで気分を害したのか？」など推測をするのだとか。そうしたことを考えているうちに、言い返すタイミングを逃してしまうのです。そんなスズカさんの天敵は義姉のミキさんだそうです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第1話 私の天敵
【編集部コメント】
今回の主人公スズカさんは、旦那さんと2歳の子どもとの3人家族です。スズカさんは争いごとが苦手な性格。急に嫌味を言われたり攻撃をされると、頭が真っ白になってしまい、言い返すこともできません。しかし、怒りは後になってからしっかり湧いてきます。スズカさんは嫌味を言われたりすると、まずは「どうしてこんなことを言われたのか」と考えるそう。そして「あのときのことで気分を害したのか？」など推測をするのだとか。そうしたことを考えているうちに、言い返すタイミングを逃してしまうのです。そんなスズカさんの天敵は義姉のミキさんだそうです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび