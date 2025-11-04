先週末行われた高校バスケ冬の祭典『ウインターカップ2025新潟県予選会』は、男女とも白熱した試合となりました。



女子決勝は、大会連覇を目指す『新潟産大附属』と、2年ぶりの王座奪還を狙う『開志国際』。2024年と同じ2校の対決となりました。



試合は前半終了時点で開志国際が8点のリードも、第3Qで新潟産大附属が逆転。互いに譲らず、試合は最終第4Qへ入ります。

第4Q残り5分30秒－



■実況

「持ち味のスリーだ！7番の鈴木美結。」



開志国際が逆転すれば－



■実況

「外、木澤決まった！逆転。」



まさに一進一退の熱戦。試合は〝残り35秒〟でスコアは同点。



■実況

「宮住、決めた！3P！3年生の宮住咲希。」



これで勝負あり！かと思われましたが－



■実況

「星！ジャンプショットきめたー！執念の一発！ダブル主将の星舞佳3年生。残り1.8秒、決まりません。女子決勝戦74対74。なんとオーバータイムでの決着ということになります。」



延長戦に突入する大激戦に－



■実況

「主将の草壁！決まった！」



残り3分7秒でキャプテンの3Pが決まると、ここから一気に突き放した産大附属。そして･･･



■実況

「ここで試合が終わりました。女子決勝戦まさに死闘延長戦の末、新潟産大附属が勝利！夏のリベンジ連覇達成です。」



■新潟産大附属 草壁紗寧主将(3年)

「とてもうれしいです。去年は初戦で負けてしまったので、今年こそベスト8に行けるよう頑張ります。」





全国大会となる『SOFTBANK ウインターカップ2025』は、12月23日～29日まで東京で行われます。