【高校バスケ｜女子】残り35秒でドラマ！一進一退の熱戦（ウインターカップ2025新潟県予選会）【新潟】
先週末行われた高校バスケ冬の祭典『ウインターカップ2025新潟県予選会』は、男女とも白熱した試合となりました。
女子決勝は、大会連覇を目指す『新潟産大附属』と、2年ぶりの王座奪還を狙う『開志国際』。2024年と同じ2校の対決となりました。
試合は前半終了時点で開志国際が8点のリードも、第3Qで新潟産大附属が逆転。互いに譲らず、試合は最終第4Qへ入ります。
第4Q残り5分30秒－
■実況
「持ち味のスリーだ！7番の鈴木美結。」
開志国際が逆転すれば－
■実況
「外、木澤決まった！逆転。」
まさに一進一退の熱戦。試合は〝残り35秒〟でスコアは同点。
■実況
「宮住、決めた！3P！3年生の宮住咲希。」
これで勝負あり！かと思われましたが－
■実況
「星！ジャンプショットきめたー！執念の一発！ダブル主将の星舞佳3年生。残り1.8秒、決まりません。女子決勝戦74対74。なんとオーバータイムでの決着ということになります。」
延長戦に突入する大激戦に－
■実況
「主将の草壁！決まった！」
残り3分7秒でキャプテンの3Pが決まると、ここから一気に突き放した産大附属。そして･･･
■実況
「ここで試合が終わりました。女子決勝戦まさに死闘延長戦の末、新潟産大附属が勝利！夏のリベンジ連覇達成です。」
■新潟産大附属 草壁紗寧主将(3年)
「とてもうれしいです。去年は初戦で負けてしまったので、今年こそベスト8に行けるよう頑張ります。」
全国大会となる『SOFTBANK ウインターカップ2025』は、12月23日～29日まで東京で行われます。
女子決勝は、大会連覇を目指す『新潟産大附属』と、2年ぶりの王座奪還を狙う『開志国際』。2024年と同じ2校の対決となりました。
試合は前半終了時点で開志国際が8点のリードも、第3Qで新潟産大附属が逆転。互いに譲らず、試合は最終第4Qへ入ります。
第4Q残り5分30秒－
■実況
「持ち味のスリーだ！7番の鈴木美結。」
開志国際が逆転すれば－
■実況
「外、木澤決まった！逆転。」
まさに一進一退の熱戦。試合は〝残り35秒〟でスコアは同点。
■実況
「宮住、決めた！3P！3年生の宮住咲希。」
これで勝負あり！かと思われましたが－
■実況
「星！ジャンプショットきめたー！執念の一発！ダブル主将の星舞佳3年生。残り1.8秒、決まりません。女子決勝戦74対74。なんとオーバータイムでの決着ということになります。」
延長戦に突入する大激戦に－
■実況
「主将の草壁！決まった！」
残り3分7秒でキャプテンの3Pが決まると、ここから一気に突き放した産大附属。そして･･･
■実況
「ここで試合が終わりました。女子決勝戦まさに死闘延長戦の末、新潟産大附属が勝利！夏のリベンジ連覇達成です。」
■新潟産大附属 草壁紗寧主将(3年)
「とてもうれしいです。去年は初戦で負けてしまったので、今年こそベスト8に行けるよう頑張ります。」
全国大会となる『SOFTBANK ウインターカップ2025』は、12月23日～29日まで東京で行われます。