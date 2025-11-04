柏崎刈羽原発での重大事故に備え、刈羽村の中学校で防災訓練が行われました。



訓練を実施したのは刈羽中学校で、全校生徒約120人とその保護者が参加しました。大地震により原発で重大事故が発生した想定で、校内放送で避難を呼びかけると生徒は格技場に集合しました。

その後、学校からメールで通知を受けた保護者が迎えにきて生徒が引き渡されました。



■保護者

「災害が起きたときも訓練したことで安心して引き取りができる。」



■保護者

「今日は訓練だと分かっているからすぐ来られたが、本当に何かあったときはすぐに来られないかもしれず、道などは心配。」



保護者が迎えに来られない生徒は、バスによる避難を訓練しました。