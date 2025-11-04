大手飲料メーカーと県内に本社を置くスーパーマーケットが館林市で会見を開き、プロスポーツチームと地域振興で連携を進めることを発表しました。

館林市のスーパー、とりせん富士見町店で開かれた会見にはとりせんの前原宏之社長とサントリーの田中嗣浩執行役員、バスケットボールＢ１群馬クレインサンダーズの阿久沢毅社長などが出席しました。

千代田町と渋川市に工場を持つサントリーは今シーズンから、サンダーズの試合会場で商品を販売するオフィシャルアルコールパートナーになりました。とりせんは去年からサンダーズのオフィシャルパートナーで、チームとメーカー、そして流通が一体となった地域振興が始まりました。

活動の一環としてまず、とりせんでサントリーの飲み物やアルコール飲料を含む１０００円以上の買い物をした人を対象に、サンダーズの観戦チケットなどが当たるキャンペーンを来月１５日まで行います。

とりせんの前原社長は「買い物をした先のワクワクを広げていける活動をしたい」と話し、阿久沢社長は「多くの方にとりせんでサントリー製品を購入してもらい、群馬を盛り上げたい」と期待を込めました。今後もイベントの共催などを検討していくということです。