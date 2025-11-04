¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁ°È±¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºÊà¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë17Ëü¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡ª¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦±üÍÍ¤¿¤Á¡×´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹½êÂ°Áª¼ê¤ÎºÊ¤¬à3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖMy girls¡×¤Èµ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¡£
¡¡1ËçÌÜ¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎºÊ¡¦¥Ö¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤È¸ª¤ò´ó¤»¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢2ËçÌÜ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿à±üÍÍ²ñá¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÌó17Ëü¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬¤Ä¤¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢ÂçÃ«¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë£³¿Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¡Á¡ª¾¡Íø¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡×¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡MVP¥È¥ê¥ªºÊ¡ª¤Þ¤µ¤Ëbig3¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÁ°È±¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±üÍÍÃ£¡×¤Ê¤É´î¤Ó¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£