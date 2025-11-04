野生のクマ（画像提供：群馬県）

クマの出没が相次ぎ人的被害も出ている沼田市で今年度のクマの捕獲数がすでに７２頭となり昨年度より大幅に増加していることが分かりました。

これは４日に開かれた沼田市の定例記者会見で明らかになったものです。市によりますと今年度に入り先月２９日までに捕獲したクマの数は７２頭にのぼります。

２３年度は２７頭、昨年度も４４頭だったことから大幅に増加している状況です。７２頭のうち１０月の捕獲数が４３頭で半数以上となっています。これまでの１０月の捕獲数は２３年度が３頭、昨年度が２頭で、ことしは１０月に入ってクマの出没が急増していることがわかります。

沼田市では先月７日にスーパーにクマが侵入して客２人が軽いけがをし、２９日には住宅で雨戸を閉めていた男性がクマに襲われ軽いけがをしています。

相次ぐクマの出没を受け、市内の小中学校では校外を走るマラソン大会を３校が中止し、６校が校庭での実施に変更するなどの対応をとっています。

星野市長は「人命を守るためにできることは全てやっていきたい」と述べ、ハンターの確保や猟友会へのさらなる支援などについても検討が必要としました。