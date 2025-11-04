新潟市では、液状化対策事業の費用負担をめぐり混乱が起きています。一方、同じく能登半島地震で被害を受けた富山県の5つの市は、住民負担なしで対策事業を進めると発表しました。



新潟市が進めている対策は地下水を排水する工法で、『工事費用』の他に排水管の清掃など『維持管理費』がかかります。新潟市は、その費用を住民にも負担するよう求めていて、1坪あたり5250円(50坪で約26万円)としています。



同じく能登半島地震で被害を受けた富山県の高岡市や氷見市など5つの市では、新潟市と同じ対策事業を進めていますが、工事費用については9月に国・県・市で全額負担することを決定。10月28日には被災した5つの市の市長が一堂に会し議論し、『維持管理費』についても住民に負担を求めない方針を決定しました。



富山県での動きについて、中原市長は－



■新潟市 中原八一市長

「富山県(の5市)が住民負担なしにしたからといって、新潟市もそうする訳ではありません。」