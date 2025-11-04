日米の豪華競演 TOTO前夜祭で女子プロたちが華やかにドレスアップ
＜TOTOジャパンクラシック 事前情報◇4日◇瀬田ゴルフコース 北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞日米共催大会「TOTOジャパンクラシック」が6日（木）に開幕する。これに先立ち、4日には滋賀県内のホテルで前夜祭が行われ、国内外のトッププレーヤーが華やかに集結した。
【前夜祭フォト】馬場咲希はワインレッドのドレスで登場！
日本ツアーメンバーでは、佐久間朱莉、河本結、安田祐香らがエレガントなドレス姿で登場。ルーキーの荒木優奈に入谷響、先週に初優勝を挙げた仲村果乃らも鮮やかな装いで会場を華やかに彩った。さらに、前週「メイバンク選手権」を制した山下美夢有、連覇を狙う竹田麗央をはじめ、岩井姉妹、古江彩佳、畑岡奈紗、勝みなみ、吉田優利、馬場咲希ら米ツアー組も顔をそろえた。日米のトップランカーによる“共演”で、滋賀の夜がいっそう輝きを増した。昨年大会では竹田が6ホールに及ぶプレーオフを制し、米ツアーの2年シードを獲得。今季から本格参戦し、3月の「ブルーベイLPGA」でツアー2勝目を挙げた。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。日米のスターたちが一堂に会し、華やかなステージの幕が上がる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
吉田優利さんは水玉ドレスで登場【前夜祭フォト】
渋野日向子がメガネ女子に変身？【ドレス写真】
米女子“新人賞争い”は山下美夢有と竹田麗央の一騎打ちに TOTOを前に岩井姉妹が脱落
JLPGA最終プロテストも開催中！ リーダーボード
【前夜祭フォト】馬場咲希はワインレッドのドレスで登場！
日本ツアーメンバーでは、佐久間朱莉、河本結、安田祐香らがエレガントなドレス姿で登場。ルーキーの荒木優奈に入谷響、先週に初優勝を挙げた仲村果乃らも鮮やかな装いで会場を華やかに彩った。さらに、前週「メイバンク選手権」を制した山下美夢有、連覇を狙う竹田麗央をはじめ、岩井姉妹、古江彩佳、畑岡奈紗、勝みなみ、吉田優利、馬場咲希ら米ツアー組も顔をそろえた。日米のトップランカーによる“共演”で、滋賀の夜がいっそう輝きを増した。昨年大会では竹田が6ホールに及ぶプレーオフを制し、米ツアーの2年シードを獲得。今季から本格参戦し、3月の「ブルーベイLPGA」でツアー2勝目を挙げた。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2269万円）。優勝者には31万5000ドル（約4839万円）が贈られる。日米のスターたちが一堂に会し、華やかなステージの幕が上がる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大会初日の組み合わせ＆スタート時間
吉田優利さんは水玉ドレスで登場【前夜祭フォト】
渋野日向子がメガネ女子に変身？【ドレス写真】
米女子“新人賞争い”は山下美夢有と竹田麗央の一騎打ちに TOTOを前に岩井姉妹が脱落
JLPGA最終プロテストも開催中！ リーダーボード