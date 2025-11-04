3日夕方以降、薩摩地方を震源とする地震が相次ぎ、霧島市では最大震度4の揺れを観測しました。専門家は、この一連の地震について「火山性地震ではなく、断層などのずれによるもの」とみています。



気象庁によりますと、3日午後7時18分ごろ、薩摩地方を震源とする地震があり、霧島市で震度4、姶良市で震度2、鹿児島市などで震度1の揺れを観測しました。



薩摩地方では、3日午後5時半すぎから午後9時すぎまでの間に計14回の地震が観測されていますが、4日は観測されていません。





霧島市の鹿児島空港では、震度4を1回、震度3を5回観測しましたが、いずれも津波はなく、これまでに被害の情報は入っていません。地殻変動が専門の鹿児島大学の中尾 茂教授は。（鹿児島大学 理工学研究科 中尾茂教授）「地図を見ていただいても分かるように、近くの活火山である霧島や桜島からは一定の距離離れる。非常に浅い地震ということが気象庁でも報告されているので、活火山の活動と関係しているというような地震ではない」一連の地震は、「断層などのずれによるもの」とみています。（鹿児島大学 理工学研究科 中尾茂教授）「この地域も小さい地震、有感にならないような小さい地震は結構起きている。今回は非常に大きい揺れが起こったというところで、それがどういう状況の変化で大きな揺れが起こったというのが特定できていないので、これくらいの地震はひょっとしたら起こるかもしれないというふうには考えていただいた方がいい」中尾教授によりますと、もし、霧島山や桜島などの火山の近くで地震が起こった場合、火山活動が活発化する可能性もあるため注意深く見ていくことが必要だということです。いつ、どこで起こるか分からない地震。日々の備えを怠らないことが大切です。