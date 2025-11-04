阪神のニック・ネルソン投手（２９）とラモン・ヘルナンデス内野手（２９）が４日、帰国した。

ネルソンは来日１年目の今季、中継ぎとしてシーズン序盤を過ごした。シーズン終盤には先発も任され、２３試合に登板して２勝１敗７ホールド、防御率１・９３。助っ人右腕は「初めて来て、家族もキャンプまもなく日本に来られたし。シーズン通して一緒に暮らせた。アメリカでもなかなかこれだけ家族と長い時間を過ごせることってなかったので、そういう意味では本当に良かったよ」と感謝した。

続けて「こうして日本に来られて、プレーできる機会を与えてくれた球団に感謝したい」とチームへの思いを吐露。「自分にとって忘れられない経験になったし、素晴らしい１年間を過ごせたね」と振り返った。

ヘルナンデスは来日１年目の今季、４７試合に出場して打率・２５７。来日１号もマークし、「まず初めに契約してもらったのでチームに感謝したい」とうなずいた。「コーチ、監督、スタッフ、選手、仲間、みんなが優勝まで導いてくれたっていうところも、自分もそこに経験できたことはすごくうれしく思うよ」と周囲への感謝を述べた。