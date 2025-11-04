新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で引退する棚橋弘至（４８）が４日、東京都内の日本橋三越でトークイベントを開催した。

この日のイベントはエムアイカードと新日本のコラボで実現した。会場には棚橋の過去のコスチュームやＩＷＧＰヘビー級のベルトも展示された。

引退まであと２か月となったことで、話題は来年１・４ドームが中心に。毎年１月にコスチュームを変える棚橋だが、来年も引退試合のためだけに新コスチュームを用意しているという。「僕、涙もろいところがあるので。朝起きて、朝食食って、会場行って、ウォーミングアップして、入場して、試合して、試合後…どのタイミングで泣き始めるのかなと。僕、たぶん入場が怪しいと思うんですよね」と自虐的な見どころも明かし笑いを誘った。

肝心の引退試合の対戦相手はいまだに決まっていない。２日岐阜大会のバックステージには外道が登場し「相手を用意します」とメッセージを送られた。棚橋は「なかなか決まらないのを察してくれたんですかね。外道選手も顔が広いですから。縁深い選手もたくさんいますしね」と考察しつつ「楽しみですね、もうしばしお待ちくださいね」とファンに呼びかけた。

１９９９年１０月のデビューから約２６年、プロレス界を牽引してきた１００年に一人の逸材の引退を惜しむ声は多い。それでも棚橋は「全力で走ってきたゴールなので。胸を張って最後まで走ります」と力強く言い切り、最後は代名詞の「愛してま〜す！」でトークを締めくくっていた。