ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、遊園地についてのトークを繰り広げました。

昭和のレジャースポットとして定番だった遊園地。コーナー冒頭で、「遊園地って減っていない？ テーマパークは増えているけど」と疑問を投げかけたサマンサ。遊園地とテーマパークの違いは、「施設に特定の“テーマ（映画、時代、文化など）”があるかないか」で分かれているそうです。

遊園地といえば、大きな施設だけでなく、百貨店の屋上などには、気軽に遊べる屋上遊園地がありました。子どものころ、屋上遊園地に行きたくて買い物について行った人もいるのではないでしょうか？



ただ、残念ながら遊園地は減少傾向に。まずは、閉園した遊園地を紹介しました。

◆神戸ポートピアランド

1981年に開催された「神戸ポートアイランド博覧会」の遊戯施設としてオープンし、博覧会終了後も遊園地として営業していました。神戸ということもあって、ほかの遊園地と比べてオシャレな雰囲気が特徴だったそうです。

のちに設置された「BMR-X（ババリアン・マウンテン・レールロード）」というローラーコースターは、当時としてはかなりの迫力があったそうです。デートや家族で楽しんだ方も多いのではないでしょうか？ 筆者もこれを目当てに訪れたことがあります。残念ながら、2006年に閉園しました。

◆宝塚ファミリーランド



動物園があったことから、学校の遠足で訪れた世代も多いようです。1911（明治44）年に、前進となる「宝塚新温泉」が開業。その後、1960年に「宝塚ファミリーランド」に名称を変更し、遊園地・動物園・植物園などの一大レジャースポットとして人気を博しました。

同園には映画の撮影スタジオもあり、撮影スタジオ跡ではサーカスなどの興行もありました。遊園地では、屋内型ジェットコースター「スペースコースター」や「急流すべり」などのアトラクションが人気だったようです。動物園では、ホワイトタイガーの飼育・繁殖でも注目を集めました。しかし、2003年に90年以上にわたる歴史に幕を下ろしました。

そのほか、「エキスポランド」や、大阪・新世界にあった「フェスティバル・ゲート」などの懐かしい名前が挙がりました。

閉園を迎える遊園地が多いなか、いまも営業を続けている「生駒山上遊園地」。大阪府と奈良県にまたがる生駒山頂にあり、大阪・京都・奈良を一望できる同園は、昭和レトロな雰囲気が残ります。



1929（昭和4）年に開業し、園内にあるレトロ感満載の「飛行塔」は、現存するなかで最も古い大型遊具だそうです。1980年には「宙返りコースター」を導入するなど、若者層をターゲットにした絶叫マシンを積極的に設置したそう。また、当時の関西で唯一ナイター営業を行う施設でもありました。

レトロ感も楽しめる生駒山上遊園地

さまざまなアトラクションも

マリンは年に1度、家族で生駒山上遊園地に行くのが定番だったそうで、最近では半年ほど前に訪れたのだとか。



同園のお化け屋敷には、「本当にこわい」という噂があるといいます。それを知りながらもお化け屋敷に入ったマリンは、都市伝説としても有名な「ちっさいおじさん」に遭遇したそうで、「入口を入ったところで、3センチほどのちっさいおじさんが横切った」と話しました。

ほかにも、「ナイター営業時に飛行塔などから見る夜景は絶景で、SNSなどでも話題になっている」と紹介しました。

生駒山上遊園地を楽しむ阪田マリン

※ラジオ関西「Clip木曜日」2025年10月23日放送回より