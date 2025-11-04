ウーマンエキサイトで大人気の「義父母問題」ジャンルから、今回は“癖が強すぎる義父母”が登場する注目作をピックアップ！

寂しがり屋で構ってちゃんな義母…
コミュ力が高すぎて、誰でも家に招いちゃう義父母…

果たして主人公たちは、癖強な義父母とどう向き合うのか――？
続きが気になるエピソードを、ぜひチェックしてみてください！

相手しないとあからさまに落ち込む…構ってちゃん義母

一人暮らしで寂しい思いをしている義母。

にしても…話が長い！


あからさまに落ち込まれると罪悪感が…。


しかもその後、重すぎるメッセージまで！

この後、義母のかまってちゃんぶりは斜め上の方向に。

毎日どんちゃん騒ぎ!? 義父母がパリピすぎてついていけなーい！



話しやすくて優しい義父母。

「この人たちとなら」と思い、同居を決めました。


そして…

いよいよ出産。

出産直後に近所の人たちがぞろぞろとやってきて…!?

夫にお願いしてみたけど、義父母のパリピ度はどんどんエスカレートしていくのです…！

