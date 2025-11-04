重っ！ 妊娠中に義母からの連絡に白目…癖強すぎる義父母への正しい対応法は？
ウーマンエキサイトで大人気の「義父母問題」ジャンルから、今回は“癖が強すぎる義父母”が登場する注目作をピックアップ！
寂しがり屋で構ってちゃんな義母…
コミュ力が高すぎて、誰でも家に招いちゃう義父母…
果たして主人公たちは、癖強な義父母とどう向き合うのか――？
続きが気になるエピソードを、ぜひチェックしてみてください！
相手しないとあからさまに落ち込む…構ってちゃん義母
一人暮らしで寂しい思いをしている義母。
にしても…話が長い！
あからさまに落ち込まれると罪悪感が…。
しかもその後、重すぎるメッセージまで！
この後、義母のかまってちゃんぶりは斜め上の方向に。
毎日どんちゃん騒ぎ!? 義父母がパリピすぎてついていけなーい！
話しやすくて優しい義父母。
「この人たちとなら」と思い、同居を決めました。
そして…
いよいよ出産。
出産直後に近所の人たちがぞろぞろとやってきて…!?
夫にお願いしてみたけど、義父母のパリピ度はどんどんエスカレートしていくのです…！
他にも過去の人気作がたくさん！ぜひまとめ読みしてみてくださいね。
(ウーマンエキサイト編集部)
