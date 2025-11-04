グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。11月1日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（11月1日（土）付）を発表しました。

初登場！ 現在公開中の映画「恋に至る病」の主題歌として書き下ろされた楽曲で、10月22日（水）に配信リリースされました。先週8位から1ランクダウン↓ 10月29日（水）にリリースされた初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録されている楽曲が4週連続でランクイン。ベストアルバムは、CD2枚組のアルバムで全32曲を収録。LIVE盤には、自身初のワールドツアー「BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?」のニューヨーク公演、そして、MV盤には全24曲のミュージックビデオやダンスパフォーマンスが収録されています。初登場！ 今年の7月7日にデビューした7人組グループ。同曲は、10月20日（月）にリリースされたファーストシングルです。先週5位から2ランクダウン↓ Mrs. GREEN APPLEは現在、5大ドームツアー「BABEL no TOH」を開催中。11月8日（土）、9日（日）は、福岡県・みずほPayPayドーム福岡でおこなわれます。先週3位から3ランクダウン↓ 新海誠監督の劇場アニメを原作とした実写映画「秒速5センチメートル」の主題歌として書き下ろされた楽曲で、YouTubeの東宝MOVIEチャンネルでは、初公開の本編カットを使用した「主題歌スペシャルムービー」が公開されています。先週4位から1ランクダウン↓ 10月13日（月）に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。2026年3月7日（土）の愛知県公演を皮切りに、全17都市25公演をまわる初の全国ホール・ツアーの開催も発表されています。初登場！ 10月29日（水）にリリースされた13枚目のシングルです。先週の放送 https://news.audee.jp/news/ZTJByNzjrc.htmlでは、櫻坂46の的野美青（まとの・みお）さんがゲストで登場！ 同曲についてのお話などをたっぷり伺いました。

的野美青（まとの・みお）さん

先週1位から2ランクダウン↓ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌が5週連続ランクイン。ストリーミングのランキングでも、ソロアーティストでは初となる6週連続での1位という快挙を達成しています。先週と変わらず第2位。テレビアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」のエンディング・テーマとして書き下ろされた楽曲が2週連続でランクイン。BUMP OF CHICKENは、年末の大型音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」への出演が発表されています（※出演日は12月30日（火））。そして、今週の第1位は……？初登場！ 10月22日（水）にリリースされた18枚目のシングルです。曲名の「ビーナスベルト」とは、日の出の前や日没直後の空に見られる、淡いピンク色の光の帯のことです。――今回の放送では、愛媛県・エミフルMASAKIスタジオから公開生放送でお届け！ ゲストにA.B.C-Z・五関晃一（ごせき・こういち）さんを迎えして、10月29日（水）にリリースされた約1年2ヵ月ぶりとなる9枚目のアルバム『CRAZY ROMANTIC!』などについて伺いました。

公開生放送の様子（左から：五関晃一さん、潮紗理菜、遠山大輔



