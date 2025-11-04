お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司の妻が４日までにＳＮＳを更新し、新たに加わった“家族”の写真を公開した。

２日の投稿で新たに４匹の猫を飼い始めたことを報告していた山内家。

４日までに更新したインスタグラムで「おにぎり兄弟への沢山のメッセージありがとうございます！！思っていたよりも反響がとても大きくてビックリしています それと同時に、先輩猫達は本当に皆さまに愛されていたなぁと実感しております」と、前回の投稿についてコメントした。

亡くなったペットと新たな家族を重ね合わせ、「なんだか胸がいっぱいです 似ているけれど、全然違う。だけど、とっても愛おしい大切なおにぎりたちです たくさんの愛溢れるメッセージ、本当に嬉しかったです！ありがとうございます むぎとの事、また更新します 待っていてください」とつづり、愛猫の写真を多数アップし投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「みんな仲良し 可愛くて癒しですね」「嬉しい気持ちと切ない気持ち…とってもよくわかります。」「猫がいっぱい〜幸せそう〜むぎちゃん〜」「本当におめでとうございます いっぱい一緒に幸せになってください〜」「生まれ変わってまた山内家に来たんですよ ここまで似た姿見ると自然と涙が出ますね」「読んでて涙が出ました」などの声が寄せられている。